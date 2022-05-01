兒童罹神祕肝炎 CDC排除新冠誘發 9州出現近20例 阿拉巴馬占半數

傳染病學專家正瞭解在兒童間傳染的肝炎病例。圖為健康開心的幼童。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)上周警告全美醫師密切注意幾起不尋常的兒童肝炎病例，29日CDC發布一份新報告，詳細描述阿拉巴馬州 9起兒童嚴重肝炎病例，並且初步排除新冠肺炎 為引發肝炎的因素。

目前正在調查其他八州的幾十個病例；德拉瓦州、路易斯安納州各出現1例；伊利諾州3例；北卡羅來納州2例；威斯康辛州 4例。田納西州衛生廳29日通報6例；喬治亞州及紐約州衛生廳也正在調查「少數」潛在病例。至少有三名兒童需要肝臟移植，威斯康辛州官員正在調查一起兒童死亡案例。

根據新發布的報告，阿拉巴馬州去年10月到今年2月共有七名女童、兩名男童診斷出肝炎，年齡範圍為1個月至6歲；2月1日當局向全阿拉巴馬州發出警報，目前未再發現其他病例。這些病例無人驗出新冠肺炎陽性，病童先前也未得過新冠肺炎，且全部尚未接種新冠疫苗。

阿拉巴馬州的病例皆來自不同區域，彼此之間沒有關聯，但全部在伯明罕市(Birmingham)同一家醫院接受治療。

新報告的共同作者布赫費爾納博士(Markus Buchfellner)第一個注意到這幾起神秘兒童肝炎中的不尋常模式。這些病例先前沒有任何潛在健康問題，但皆未驗出引發肝炎的常見病毒，包括A型、B型、C型肝炎病毒，幾個造成兒童罹患肝炎的原因也被排除。

有跡象顯示六名兒童過去曾感染「第四型人類皰疹病毒」(Epstein-Barr virus)，但不確定病毒再活化是否會是導致肝炎的主要原因。

除此之外，九名兒童的腺病毒(adenovirus)檢測全部呈陽性反應，其中五人是特殊的腺病毒41型。布赫費爾納博士指出，雖然腺病毒41型尚未被證實是造成這次肝炎的主要原因，但可能是關鍵線索。

此特殊病毒是導致兒童腸胃疾病的常見原因，引發的症狀與感冒類似，也常引發肝臟相關症狀，阿拉巴馬州病例中皆可見到這些症狀；但奇怪的是，醫師對某些患者做肝臟活體組織檢查，卻沒找到腺病毒微粒。

一般而言，引發肝炎的病毒可在肝臟組織中發現；目前正在調查為何在這些病患中的血液中找到病毒，卻未必能在肝臟中偵測到病毒，

世界衛生組織(WHO)報告，目前有16個國家通報約170起嚴重兒童肝炎病例，WHO已警告全球各地醫師關注不明肝病案例。