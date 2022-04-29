綠野仙蹤戲服將拍賣 桃樂絲「藍白洋裝」估價120萬

1939年經典電影「綠野仙蹤」裡，女主角桃樂絲所穿的藍白相間吊帶裙一直在人們心中留下深刻的印象，卻失蹤數十年，直到去年才被找到。如今將登上拍賣會競標，預估最高可以120萬元的價格賣出。(美聯社)

1939年經典電影 「綠野仙蹤」(The Wizard of Oz)裡，女主角桃樂絲所穿的藍白相間吊帶裙一直在人們心中留下深刻的印象，但這件衣服卻失蹤數十年，直到去年才被找到。如今將登上拍賣 會競標，預估最高可以120萬元的價格賣出。

據稱，當初飾演桃樂絲的女演員茱蒂‧嘉蘭(Judy Garland)在戲中穿的吊帶裙，自1970年代出借給華府的美國天主教大學(Catholic University of America)戲劇系學生後，就沒人再見過這套衣服。

然而去年該校辦公室大掃除整理出的雜物中，奇蹟似地在一個鞋盒中發現這套衣服；該校音樂、戲劇與藝術學院院長賈桂琳·利瑞-華爾沙(Jacqueline Leary-Warsaw)形容她第一眼見到衣服時，「腦中浮現的第一個畫面，就是自己小時候看著這部電影一直到長大；某種程度上，我也看見自己的童年」。

這件戲服即將於5月24日登上洛杉磯 寶龍拍賣公司(Bonhams)的「經典好萊塢：電影和電視」(Classic Hollywood: Film and Television)拍賣會，預計將以80萬元至120萬元售出；在去洛杉磯之前，寶龍拍賣本周也先將戲服展示在紐約的拍賣會上，讓眾人一睹實品的風采。

寶龍拍賣流行文化主任海倫‧赫爾(Helen Hall)表示，具有紀念價值的物品、尤其是經典電影的戲服，在拍賣市場上都非常搶手；此外，綠野仙蹤在電影史的地位更是舉足輕重，足以當作這類商品的競標標準。

事實上，嘉蘭在綠野仙蹤的戲服不只一套，赫爾稱目前市面上共有四套她穿過的戲服，但只有兩件還保留吊帶裙底下的襯衫，其中一件正是在天主教大學；寶龍拍賣在2015年以150萬元以上的價格，將另一件連同襯衫的戲服成功賣出。

華爾沙指出，這件保留在天主教大學的戲服最初是由嘉蘭的好友、女演員梅賽德絲·麥坎布雷奇(Mercedes McCambridge)以校友身分，贈送給時任該校的戲劇學院院長哈特克(Gilbert Hartke)。