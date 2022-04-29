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「紀念品」鑽漏洞 美670億進口商品 課不到關稅

記者顏伶如／綜合報導
美國觀光客攜帶海外購買紀念品返美時可免課關稅，但某些企業如今卻把這項規定當成躲避數十億元關稅的護身符。圖為在芝加哥歐海爾國際機場攜帶行李通關的旅客。(美聯社)
美國觀光客攜帶海外購買紀念品返美時可免課關稅，但某些企業如今卻把這項規定當成躲避數十億元關稅的護身符。圖為在芝加哥歐海爾國際機場攜帶行李通關的旅客。(美聯社)

存在已有數十年之久的微量原則(de minimis rule)，允許美國觀光客攜帶海外購買紀念品返美時可免課關稅，但某些企業如今卻把這項規定當成躲避總額數十億元關稅的護身符。華爾街日報分析，從法律角度來看，這些企業的手段完全合法。

根據拉丁文原義，微量原則字面意思為事情微不足道，無須因此費心。報導指出，海關與邊境保護局(CBP)長久以來，對於美國觀光客基於微量原則攜帶入境的海外購買紀念品，甚至連保留紀錄都沒有。

報導指出，現在狀況則出現改變。海關數據顯示，符合微量原則的進口物品，從2012年總計4000萬元，到了2020年已大增到670億元。

電子商務在最近幾年間日益普遍，許多美國消費者對於每次只購買幾件物品已習以為常，如此消費方式符合微量原則。前總統川普任內對中國進口商品調高關稅，導致進口廠商紛紛尋找因應之道，想辦法減輕關稅負擔。

華爾街日報報導，海關統計顯示，若以價值計算，目前中國進口商品當中，超過10%是以微量原則進口，但十年前的比率則不到1%。國會在2016年通過決議，將微量原則定義的進口商品價值上限從原本的200元調高到800元，促成微量原則進口商品增加。

根據法律規定，販賣中國進口商品的美國零售業者，以及直接販賣商品給美國消費者的中國企業，只要寄發給消費者的包裹價值不超過800元上限，就能避開進口關稅。

美國貿易遊說團體「繁榮美國聯盟」(CPA)等組織已呼籲國會對中國進口商品取消微量原則的關稅豁免條款，理由是廠商公然使用這項規定逃避關稅。

「繁榮美國聯盟」貿易政策顧問班諾特(Charles Benoit)說，如此狀況將釀成大災難，導致美國生產者及傳統零售業者陸續關門，美國就業機會也將遭到破壞。

關稅 華爾街 觀光

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