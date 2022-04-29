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4.73億勁球頭彩 亞州「1票獨得」 幸運兒還沒領

編譯孫梁／綜合28日電
27日抽獎的勁球頭獎高達4億7300萬元，由亞利桑納州一票獨中，得主尚未出面，售出幸運彩票的商店則是位於鳳凰城郊區的QuickTrip雜貨店。(ABC電視台截圖)
27日抽獎的勁球頭獎高達4億7300萬元，由亞利桑納州一票獨中，得主尚未出面，售出幸運彩票的商店則是位於鳳凰城郊區的QuickTrip雜貨店。(ABC電視台截圖)

亞利桑納州售出的一張樂透獎券28日單獨獲中4億7310萬元的勁球頭獎(Powerball Jackpot)，亞州樂透部門宣布，頭獎的五個白球號是11、36、61、62和68，勁球號為4。

勁球獎券銷售強勁，使得頭獎金額超出預期，26日開獎時，頭獎的獎金達到4億5400萬元，但沒人中獎。

頭獎的中獎機率為2億9220萬分之一，勁球獎的總體中獎機率為24.9分之一。

這是今年第三次開出的勁球頭獎，1月是加州和威斯康辛州的兩張獎券獲中頭獎，共同分得6億3260萬元獎金，為史上第三高。2月康州的一張獎券獲中1億8530萬元的頭獎。

亞州樂透部門發言人吉利蘭德(John Gilliland)說，獲中頭獎的獎券是在鳳凰城郊區吉爾伯特鎮(Gilbert)的QuikTrip雜貨店售出，但中獎者的身分尚不清楚，還沒人出面聲稱中獎。

吉利蘭德說：「許多中獎者要等好幾天才會出面申領如此巨額的獎金，亞州允許10萬元以上的中獎人可選擇永久保持匿名，因此我們可能永遠無法宣布其姓名，但中獎人須在180天內出面領獎。」

中獎人可選擇在29年內分30次領取，也可選擇一次性領取2億8330萬元，但兩者均需繳納聯邦稅和州稅。

亞州樂透部門主管艾德加(Gregg Edgar)表示，這張獨中勁球頭獎的獎券是亞州史上第一次售出的最高金額彩票，對中獎者來說是改變命運的時刻。

他說：「我們熱烈祝賀一位非常幸運的亞州人中了4億7310萬元的巨額獎金，這也意味著為亞州經濟、中獎者的社區以及樂透彩票銷售所贊助的各項重要計畫與服務，注入了千百萬元的資金。」

樂透部門敦促人們檢查自己的彩票，28日開獎顯示，可領取數額不等獎金的獎券超過140萬張，印第安納州售出的一張獎券與五個白球號碼全部對上，可獲100萬元獎金。

勁球 加州 三高

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