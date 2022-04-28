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美國家電家具都降溫 訂單下滑 大廠商財測紛示警

編譯洪毅／綜合28日電
新冠疫情過後，民眾對家用產品的火熱需求開始降溫，被認為是整體消費支出開始下滑的前兆。圖為加州一家Ikea商店銷售的床舖。 (Getty Images)
新冠疫情過後，民眾對家用產品的火熱需求開始降溫，被認為是整體消費支出開始下滑的前兆。圖為加州一家Ikea商店銷售的床舖。 (Getty Images)

華爾街日報(WSJ)報導，近期從家電商惠而浦(Whirlpool)到RH、席伊麗(Sealy)、Sleep Number等家具商紛紛在財測上發出警訊；造成這些企業榮景可能開始褪色的原因眾多，其中一大因素就是新冠疫情過後，民眾對家用產品的火熱需求開始降溫。

惠而浦在日前表示，今年第一季銷售額較去年同期下降8.2%；家具商RH則在3月時表示，注意到產品訂單自2月下旬開始降溫；床具商Sleep Number第一季銷售額年減7%；另一間床具商席伊麗銷售額雖然仍年增15%，但與去年第四季29%的數字相比大幅下降。

新冠疫情過後，民眾對家用產品的火熱需求開始降溫，被認為是整體消費支出開始下滑的前...
新冠疫情過後，民眾對家用產品的火熱需求開始降溫，被認為是整體消費支出開始下滑的前兆。圖為加州一家Ikea商店銷售的床舖。 (Getty Images)

造成這些企業銷售額放緩的理由眾多，包括通貨膨脹、烏俄戰爭、晶片缺貨、中國因疫情封城而惡化供應鏈危機等；走高端家具路線的RH甚至表示，高收入家庭因股市下跌而影響支出。

至於惠而浦，其歐洲、非洲、中東業務貢獻逾20%銷售額，現在由於烏俄戰爭衝擊，惠而浦表示該地需要進行「戰略審查」；至於Sleep Number的智慧床墊則苦於晶片缺貨。

但真正值得關注、也是這些企業銷售額放緩的共通理由是：民眾對家用產品的火熱需求開始降溫。

在疫情爆發初期，因為長時間居家的需求，讓民眾大舉採購如床鋪、家電、烹飪器具、桌椅、娛樂用品等家用產品；商務部經濟分析局的數據顯示，美國民眾2021年在此板塊支出2985億元，較2020年上揚22%、較2019年上揚31%。

但是這些產品泰半屬於耐久財，許多民眾既已補足需求，到當前又逢通貨膨脹、烏俄戰爭、紓困金耗盡等，讓不少人感到經濟前景晦暗不明，進而拖累消費信心；金融機構Piper Sandler分析師齊斯(Peter Keith)就表示，床鋪多半是慢慢磨損，很少直接損壞，因此消費者要推遲選購很容易。

大體上來說，民眾的消費需求依然強勁，例如惠而浦第一季銷售額仍較2020年同期多14%；但多間家用產品商已開始下調財測，齊斯就說，床鋪銷售走軟，有可能是整體消費支出開始下滑的前兆。

疫情 晶片 通貨膨脹

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