揭川普涉與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

吹哨者布羅克斯密特。(洛杉磯市警局)

曾經提供大量資料給聯邦調查局(FBI)，揭發前總統川普 與德意志銀行(Deutsche Bank)不法往來的吹哨者布羅克斯密特(Valentin Broeksmit)，本周稍早被發現陳屍加州 一所高中校園。

加州洛杉磯 郡法醫辦公室證實，45歲的布羅克斯密特25日被發現陳屍於威爾遜高中(Woodrow Wilson High School)校園。但法醫尚未確定死因，案情仍在積極調查中。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，檢警獲報後抵達校園現場，25日早晨7時確認布羅克斯密特已經死亡。市警局警佐魯迪．裴瑞茲表示，看來像是遊民。

洛杉磯時報報導，市警局巡官肯尼斯．卡巴拉表示，目前還沒有意外死亡或是特別情況。

布羅克斯密特在2021年間傳出失蹤，據警方調查，他最後一次被人看到是2021年4月6日，當時駕駛一輛紅色轎車。

新聞周刊27日報導，布羅克斯密特失蹤期間持續在推特更新動態，最後一次發表推文是今年4月5日上傳一張自拍照。

對於布羅克斯密特的死訊，「法醫新聞網」(Forensic News)記者史特曼(Scott Stedman)在推特發文寫道：「我與其他記者都曾接到他提供的德意志銀行文件，資料顯示銀行與俄羅斯關係非比尋常。」

史特曼指出，對於布羅克斯密特死亡感到難過，但研判死因可能與他殺無關，因為布羅克斯密特長期以來一直掙扎於毒品問題。推文中也表示，自從今年1月之前就沒有再跟布羅克斯密特聯絡，如今感到相當遺憾。

根據媒體報導，布羅克斯密特2019年將數百份德意志銀行文件交給聯邦調查局，當時調查人員正在了解川普與德意志銀行之間的關係，以及德意志銀行是否涉及其他非法情事。

報導指出，布羅克斯密特掌握資料是他的已故父親比爾‧布羅克斯密特((Valentin Broeksmit)遺留。比爾‧布羅克斯密特生前曾任德意志銀行高層主管。

紐約時報在2019年報導中指出，布羅克斯密特長期以來飽受毒癮折磨，希望有朝一日能成為家喻戶曉的吹哨者。