拜登政府要取消「留在墨西哥」計畫 高院口頭辯論

最高法院大法官26日就拜登政府可否取消前總統川普任內推出的「留在墨西哥」計畫，聆聽口頭辯論。(美聯社)

最高法院大法官26日就前總統川普任內推出的「移民保護協議」(MPP)計畫續留，聆聽口頭辯論。

「移民保護協議」俗稱「留在墨西哥 」計畫，規定成千上萬抵達美國南部邊境的庇護申請者，必須回到墨西哥等候美國法院審核結果，一般審核程序耗時數年。

拜登 政府是否能推翻「留在墨西哥」的政策，一直引發關注；拜登總統曾表示，「留在墨西哥」政策讓庇護申請者處於不安全的情況之中，例如遭綁架或其他危險。

聯邦政府希望利用其他措施減輕移民體系的負擔，包括雇用更多庇護仲裁員，縮減審核時間，可望從數年減至約六個月。

德州與密蘇里州挑戰拜登政府希望推翻「留在墨西哥」政策的計畫，德州聯邦地方法院，以及紐奧良第五巡迴上訴法院都找到諸多讓此計畫繼續存在的理據。

其中一項聯邦法案條款指出，未經授權入境的非公民，在移民案件審理期間「必須被拘留」，另一項法案則允許官員遞解透過陸路進入美國的非法移民 ，將他們遣返回來源國家，例如墨西哥。

保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)說：「說不通，這些非法入美的人留在美國，對美國公眾有甚麼好處，這些人留在墨西哥較合理。」

保守派首席大法官羅伯茲(John Roberts)則質疑拜登政府對相關法律的觀點，他問代表拜登政府的代理聯邦總律師伊莉莎白‧普瑞洛格(Elizabeth Prelogar)說：「如同妳閱讀到的法律條文，沒有限制允許入美的人數對吧？」

普瑞洛格在26日言辭辯論中表示，許多地方政府發現實際情況很難落實法律條文措辭，政府拘留所沒有足夠的空間，國會未批准充足預算，遣返無證客需要墨西哥方面配合，後者超出華府掌控。