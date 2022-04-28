拜登擬免學貸 每人逾萬元 甚至完全勾銷債務

西語裔黨團眾議員說，25日與拜登開會，他多次表示，不僅準備延長目前的暫還學貸期限，還可能完全勾銷部分對象的債務。(美聯社)

拜登 總統日前與民主黨 議員舉行閉門會議，釋出對可能取消就學貸款抱持開放心態的訊息；拜登向來避談這項政治敏感議題，這是他迄今最強烈的指示。

拜登25日會晤西語裔黨團眾議員 ，他在很長的會議期間多次表示，不僅準備延長目前的暫還學貸期限，還可能完全勾銷部分對象的債務；華盛頓郵報報導，學貸取消政策可能減輕部分人數萬元的債務負擔。

貸方目前正受惠於前總統川普因應新冠肺炎疫情而實施的暫還學貸措施，此政策8月31日到期。

白宮受到民主黨自由派的龐大壓力，要求徹底取消學貸，而非再次延長暫還期限。

拜登和中間派民主黨人則對免除自願貸款就讀昂貴私校的學貸債務，會對納稅人造成負擔是否明智存疑；為解決各方考量，拜登可能針對中低收入借款人施以小惠，減輕弱勢群體的負擔。

加州民主黨眾議員卡德納斯(Tony Cardenas)首次向拜登提出延長還款建議，拜登笑著回應說：「好吧，托尼，我每次都延長。」

卡德納斯表示，他隨後敦促拜登頒布行政命令，減輕每人至少1萬元的學貸債務，稱負債的拉丁裔學生在畢業十多年後仍有逾80%的帳務未償清。

另一名與會的佛州眾議員索托(Darren Soto)則說，拜登告訴議員說，早晚會取消部分人的學貸。

拜登此舉將有利民主黨應對期中選舉，但拜登強調宣布時機很敏感，也不希望這項政策導致通膨壓力變大。

拜登建議議員從個人層面了解學貸負擔，稱他最近剛付完癌逝長子波‧拜登(Beau Biden)的大筆學貸。

然而，許多保守派對只減輕部分對象的學貸感到不滿，認為這對選讀昂貴名校的富人，或改念學費相對便宜學校的學生，甚至因為財務考量而放棄念大學者不公平。

白宮官員強調，拜登會在8月31日期限之前做出決定。