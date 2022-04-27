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攻擊、破壞、騷擾…反猶太事件去年逾2700宗 暴增34%創新高

編譯柯立偉／綜合26日電
根據調查，去年美國反猶太事件暴增34%創新高。圖為29歲的猶太裔男子博爾根，在一項活動中講述去年5月在紐約市街上遭群毆的經歷。(Getty Images)
根據調查，去年美國反猶太事件暴增34%創新高。圖為29歲的猶太裔男子博爾根，在一項活動中講述去年5月在紐約市街上遭群毆的經歷。(Getty Images)

非營利組織「反誹謗聯盟極端主義研究中心」(ADLCE)近日發布報告，指去年全美共2717起針對猶太裔的仇恨犯罪事件，比前年增加34%，是該組織自1979年開始追蹤此數值以來最高的一年，唯一值得慶幸的是這2000多起仇恨犯罪事件無一造成人員死亡。

據該報告統計，去年針對猶太人的犯罪中，共包含88起襲擊案、1776起騷擾案件與853起蓄意毀損案，由極端意識形態組織發起或該類型組織成員發起的犯罪則共484起，占整體案件的17%。全美所有州都有針對猶太人仇恨犯罪的紀錄，但華盛頓特區、紐約州、新澤西州、加州、德州、密西根州與佛羅里達州等地的數量最多，以上七州攻擊猶太人案件數量占整體案件的58%。

反誹謗聯盟表示，對猶太人的仇恨犯罪大多是以騷擾的模式出現，真正動手進行攻擊的並不多，最常見的方法便是散發反猶太主義傳單、張貼橫幅或貼紙，且所有這類型案件的行為人，全部來自右翼人士及「白人至上主義」的信仰者。

反誹謗聯盟執行長格林巴拉特(Jonathan Greenblatt)指出，反猶太運動最難分析的問題，就是沒有辦法找出反猶太人士的中心思想，因此也無法確定其動機；格林巴拉特說：「過去40年來猶太人在美國面臨的歧視問題確實愈發嚴重，這是進一步撕裂社會的一個令人不安的指標。」

不過，如果從攻擊事件發生的時間觀察，會發現美國反猶太聲浪通常與以色列國際情勢有關；反誹謗聯盟表示，去年5月間以色列與哈瑪斯(Hamas)民兵組織衝突時，全美發生297起猶太仇恨犯罪事件，比起2020年同期的123起增加了141%，或許可以做為未來仇恨犯罪防治的參考。

猶太 仇恨犯罪 以色列

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