防血栓別靠阿斯匹靈 最新指南：逾60歲每日服用沒有「淨效益」

「美國預防服務專案小組」不建議60歲以上者每日服用阿斯匹靈來預防心臟病。(Getty Images)

美國預防醫學 專案小組(USPSTF)26日發表一則建議，不推薦60歲以上族群每日服用阿斯匹靈作為預防心血管疾病 的主要方法，並且指出此做法沒有「淨效益」(net benefit)。

USPSTF另外指出，40歲至59歲，且有10%心血管疾病風險或十年心血管疾病風險較高的族群，應該根據個人情況評估是否服用阿斯匹靈預防心血管疾病，該年齡層能夠獲得「少量淨效益」。

阿斯匹靈能夠幫助預防血栓生成；心臟或大腦血管產生血栓可導致心臟病發作或中風 ，然而服用血液稀釋劑(blood thinners)也可能出現併發症，例如手術中的病患血液無法正常凝結。

日服阿斯匹靈數十年來被廣泛推薦用來預防心臟疾病與中風，但近來的證據顯示對於大部分健康的人來說，風險可能大於潛在的益處，隨著年齡增長，可能會導致胃部或大腦出血的機率增加。

USPSTF分析11項心臟疾病預防試驗，研究服用低劑量阿斯匹靈的效果，總結出隨著年齡增長而增強的出血風險，抵銷日服阿斯匹靈可能的預防益處。

USPSTF在10月初次發表不推薦60歲以上族群日服阿斯匹靈預防心血管疾病的草擬建議。

塔夫茨大學醫學院(Tufts University School of Medicine)教授約翰．王(John Wong)之前曾表示：「重要的是，40歲至59歲且沒有心臟疾病病史的人與他們的臨床醫師討論，一同決定開始服用阿斯匹靈是否合適。」

克利夫蘭診所心血管醫學主任尼森醫師(Steven Nissen)表示：「假如你真的很健康，或者你40歲、身體健康且沒有重大風險因子，每日服用阿斯匹靈的傷害大於好處，出血的風險會超過好處。人們必須瞭解阿斯匹靈並非完全優良或單純的療法。」

但若是曾經心臟病發、中風或者有其他心臟或血液循環問題，而且你的醫生指示每天服用阿斯匹靈，則不能停止服用藥物。

尼森醫師說：「阿斯匹靈在次級預防中相當重要，如果心臟血管裝支架，曾經心臟梗塞或中風，對於大部分這類人來說，阿斯匹靈是有效的。阿斯匹靈在此情況能提供適度但明確的益處。」