台握9成先進晶片 布林肯：與台合作確保不落中國之手

國務卿布林肯表示，美將確保最先進的晶片與生產能力不會落入中國之手，台灣是不可或缺的合作對象。（路透）

國務卿布林肯 （Antony Blinken）26日在聯邦參院外交委員會表示，台灣等少數國家掌握最先進的晶片 製造技術，美國正與台灣、日本、荷蘭和其他少數國家共同努力，確保最先進的晶片與生產能力不會落入中國之手，台灣是不可或缺的合作對象。

布林肯受邀出席說明國務院 明年度的預算規畫，外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）詢問，台灣掌握全球九成的先進晶片，美國的食衣住行各樣產品都包含半導體，若中國奪取台灣形同控制這九成晶片，為害全球甚鉅。

布林肯表示，美國對此有急切感（urgency）。

他表示，就半導體本身而言，美國比起中國仍有很大優勢；談到最先進的晶片製造技術，包含台灣在內的少數國家處於領先地位，美國正與台日荷等其他少數國家採取非常重要的步驟，以確保最先進的晶片與生產能力不會落入中國之手，台灣在此是不可或缺的。

針對台灣，布林肯表示，美國堅定確保台灣擁有足夠自我防衛的能力，應對任何潛在的侵略，包含中國數十年來破壞現狀的片面行動。

布林肯表示，自2017年至今美國對台軍售總額近200億美元，商售也有25億美元，並加速第三方對台灣防衛能力的相關轉移，美國支持台灣本土國防產業發展，持續協助台灣強化不對稱戰力以為嚇阻。