我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美

投資人現恐慌 那指大跌近4% 道指滑落800點

台握9成先進晶片 布林肯：與台合作確保不落中國之手

記者張文馨／華盛頓報導
國務卿布林肯表示，美將確保最先進的晶片與生產能力不會落入中國之手，台灣是不可或缺的合作對象。（路透）
國務卿布林肯表示，美將確保最先進的晶片與生產能力不會落入中國之手，台灣是不可或缺的合作對象。（路透）

國務卿布林肯（Antony Blinken）26日在聯邦參院外交委員會表示，台灣等少數國家掌握最先進的晶片製造技術，美國正與台灣、日本、荷蘭和其他少數國家共同努力，確保最先進的晶片與生產能力不會落入中國之手，台灣是不可或缺的合作對象。

布林肯受邀出席說明國務院明年度的預算規畫，外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）詢問，台灣掌握全球九成的先進晶片，美國的食衣住行各樣產品都包含半導體，若中國奪取台灣形同控制這九成晶片，為害全球甚鉅。

布林肯表示，美國對此有急切感（urgency）。

他表示，就半導體本身而言，美國比起中國仍有很大優勢；談到最先進的晶片製造技術，包含台灣在內的少數國家處於領先地位，美國正與台日荷等其他少數國家採取非常重要的步驟，以確保最先進的晶片與生產能力不會落入中國之手，台灣在此是不可或缺的。

針對台灣，布林肯表示，美國堅定確保台灣擁有足夠自我防衛的能力，應對任何潛在的侵略，包含中國數十年來破壞現狀的片面行動。

布林肯表示，自2017年至今美國對台軍售總額近200億美元，商售也有25億美元，並加速第三方對台灣防衛能力的相關轉移，美國支持台灣本土國防產業發展，持續協助台灣強化不對稱戰力以為嚇阻。

晶片 布林肯 國務院

上一則

布蘭納德Fed副主席提名 參院過關 還有3人事待表決

延伸閱讀

俄軍攻擊烏克蘭鐵路 意圖阻撓援烏軍火輸送

俄軍攻擊烏克蘭鐵路 意圖阻撓援烏軍火輸送
布林肯稱美將重開基輔使館 拜登提名女大使駐烏

布林肯稱美將重開基輔使館 拜登提名女大使駐烏
密晤澤倫斯基 布林肯：俄侵烏已失敗 承諾助烏打贏

密晤澤倫斯基 布林肯：俄侵烏已失敗 承諾助烏打贏
從阿富汗跌倒 拜登要從烏克蘭站起

從阿富汗跌倒 拜登要從烏克蘭站起

熱門新聞

前第一夫人米雪兒‧歐巴馬的哥哥羅賓森(左)與其妻凱莉狀告私立學校。(美聯社資料照)

兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校

2022-04-21 09:13
「黑人的命也是命」運動者庫勒斯(中)、阿布杜拉(左)被爆使用民眾捐款買豪宅。(Getty Images)

「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶

2022-04-26 11:33
勁球獎2015年改變部分規則，將勁球數目從59個增加到69個；這一改變導致中低額獎金的贏家增多，但也使頭獎更難開出。(Getty Images)

勁球獎慶30周年 4億頭獎號碼出爐

2022-04-23 23:14
華府特區驚傳槍響，圖為現場的一名傷者。(Getty Images)

華府校園旁槍案4傷 槍手身亡 曾發文笑警「搜錯地方」

2022-04-22 22:35
前總統川普。(歐新社)

川普稱哈利王子被梅根牽著鼻子走 預言婚姻結局糟糕

2022-04-25 10:42
舊金山華埠社區活躍人士劉大林說，希望人們意識到此類攻擊事件的嚴重性。（電視新聞截圖）

舊金山北灘 亞裔女光天化日之下遭襲擊

2022-04-23 19:09

超人氣

更多 >
「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶

「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶
挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見

挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見
煮完水餃「整鍋水倒掉浪費」？ 網友聰明妙招超方便

煮完水餃「整鍋水倒掉浪費」？ 網友聰明妙招超方便
影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝

影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝
退役網球女將改當情色網紅 攜老公拍片網友搶看

退役網球女將改當情色網紅 攜老公拍片網友搶看