NASA太空站變民宿 平民太空人首訪太空站 3富翁安返地球
因為惡劣天候延後八天回程的三名富商，25日結束美國首次國際太空站純私人訪問，平安返回地球。
這次任務由休士頓公理太空公司(Axiom Space)主導，由太空探索公司(SpaceX)載送「公理1號」(Ax-1)升空，任務指揮官是前國家航空暨太空總署(NASA)太空人、現任公理太空副總羅培茲-阿勒格里亞(Michael López-Alegría)。
各付了5500萬元，原定在太空站停留七、八天的三位訪客，25日搭乘的SpaceX太空船，降落到佛羅里達州外海的大西洋，結束17天的太空之旅。
SpaceX的控制台以無線電傳送訊號給他們和陪同的專業太空人，「歡迎回到地球。希望在太空額外的幾天，你們都過得很愉快。」
美國房地產大亨康納(Larry Connor)說，「這趟旅行，棒透了。」另兩位旅客是加拿大金融業老闆帕蒂(Mark Pathy)和以色列投資家史蒂貝(Eytan Stibbe)。
三人24日晚上離開國際太空站之前，向裡面的七位太空人「主人」道謝，其中三名專業太空人，本來的「值班任期」也已屆尾聲。
這是NASA首度開放美國在太空站的艙房，供民間觀光客「住宿。」俄國早就習於「招待」民間遊客，去年就接待了一組拍片人員，接著又讓日本時裝大亨及其助理借住幾天。當然，民間太空遊客到這天外「人間」，需專業太空人陪同，以策安全。
這四人的位置空出來後，SpaceX最快下周三將載送三名美國太空人和一名義大利人上去，讓三名美國和一名德國太空人搭乘同一太空艙返回地球。即將返回地球的四人，去年9月就住進太空站「值班。」
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