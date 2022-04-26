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NASA太空站變民宿 平民太空人首訪太空站 3富翁安返地球

記者張聲肇╱綜合報導
因為惡劣天候延後八天回程的三名富商和一名陪同他們的專業太空人，25日結束美國首次國際太空站純私人訪問，平安返回地球。(美聯社)
因為惡劣天候延後八天回程的三名富商和一名陪同他們的專業太空人，25日結束美國首次國際太空站純私人訪問，平安返回地球。(美聯社)

因為惡劣天候延後八天回程的三名富商，25日結束美國首次國際太空站純私人訪問，平安返回地球。

這次任務由休士頓公理太空公司(Axiom Space)主導，由太空探索公司(SpaceX)載送「公理1號」(Ax-1)升空，任務指揮官是前國家航空暨太空總署(NASA)太空人、現任公理太空副總羅培茲-阿勒格里亞(Michael López-Alegría)。

各付了5500萬元，原定在太空站停留七、八天的三位訪客，25日搭乘的SpaceX太空船，降落到佛羅里達州外海的大西洋，結束17天的太空之旅。

SpaceX的控制台以無線電傳送訊號給他們和陪同的專業太空人，「歡迎回到地球。希望在太空額外的幾天，你們都過得很愉快。」

美國房地產大亨康納(Larry Connor)說，「這趟旅行，棒透了。」另兩位旅客是加拿大金融業老闆帕蒂(Mark Pathy)和以色列投資家史蒂貝(Eytan Stibbe)。

三人24日晚上離開國際太空站之前，向裡面的七位太空人「主人」道謝，其中三名專業太空人，本來的「值班任期」也已屆尾聲。

這是NASA首度開放美國在太空站的艙房，供民間觀光客「住宿。」俄國早就習於「招待」民間遊客，去年就接待了一組拍片人員，接著又讓日本時裝大亨及其助理借住幾天。當然，民間太空遊客到這天外「人間」，需專業太空人陪同，以策安全。

這四人的位置空出來後，SpaceX最快下周三將載送三名美國太空人和一名義大利人上去，讓三名美國和一名德國太空人搭乘同一太空艙返回地球。即將返回地球的四人，去年9月就住進太空站「值班。」

太空人 SpaceX NASA

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