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公衛防疫加速遣返無證客規定 拜登擬喊卡 法官不准

編譯郭宣含╱綜合25日電
路州聯邦法官25日發布臨時禁制令，阻止拜登政府取消邊界以防疫為由而驅趕無證移民的規定。圖為無證移民在美墨邊界等待入境申請庇護。(美聯社)
路州聯邦法官25日發布臨時禁制令，阻止拜登政府取消邊界以防疫為由而驅趕無證移民的規定。圖為無證移民在美墨邊界等待入境申請庇護。(美聯社)

路易斯安納州西區聯邦地區法院法官薩默海斯(Robert Summerhays)25日表示，他同意批准一項限制令以維持美國法典第42卷(Title 42)繼續生效，暫時阻止拜登政府要在5月23日終止前川普政府於美墨邊界實施的疫情限制令。

拜登政府原訂在5月23日終止這項依據第42卷的公共衛生迅速遣返規定，該規定可迅速在兩小時內遣返無證入境移民；不過拜登政府的這決定遭民主黨和共和黨一致批評。

密蘇里、亞利桑納州和路州對此決定提出訴訟，隨後有19州也跟進，告上法院；做為被告的司法部25日拒絕此一裁決置評；下次聽證定5月13日。

由前總統川普任命的薩默海斯法官負責該起由21個共和黨州提出的訴訟，他在聲明中表示，他將發布暫時限制令，阻止拜登政府撤除法典第42卷公衛迅速遣返規定。

薩默海斯25日指出：「法院討論過原告提出的臨時限制令動議，基於紀錄上陳述的原因，法院宣布擬同意此動議。雙方將就臨時限制令涵蓋的特定卷款進行協商並達成協議。」

密州州檢察長施密特(Eric Schmitt)在推特宣布：「這是邊界安全的重大勝利，但抗戰還會繼續下去。」

亞州州檢察長布魯諾維奇(Mark Brnovich)也在推特表示：「我很驕傲我們辦公室的律師提出暫時限制令，以保留現有的第42卷規定。我們會繼續對抗拜登政府開放邊界的政策。」

布魯諾維奇指出：「法院批准我們要求，發布暫時限制令保留現有第42卷規定，我們為此喝采；拜登政府不能繼續明目張膽無視現有法律，必須遵守行政程序。」

雖然薩默海斯的限制令不太可能改變當前情況，但仍可能掣肘拜登政府的邊界計畫。

根據聯邦數據，自從第42卷於2020年3月實施後，美墨邊界的移民當局已遣返無證移民逾180萬次，這些無證移民被遣返至墨西哥或其母國。 

拜登 遣返 移民

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