叫我神童 明尼蘇達13歲男童大學畢業 將攻讀博士

明尼蘇達州13歲天才男童艾略特‧坦納(左)從小就嶄露數學天賦，圖為他在教室幫助其他同學。(取自KARE電視台)

明尼蘇達州 13歲天才男童艾略特．坦納(Elliott Tanner)9歲時便修習大學課程，主修明尼蘇達大學(University of Minnesota)物理學，輔修數學，今年5月他即將取得學士學位。

坦納是科學與工程學院有史以來最年輕的學生之一，就學期間表現優異，學業成績平均GPA為3.78分，平時參與大學部研究，並輔導同學課業。

坦納的未來志向是成為高能理論物理學家，他希望以後能在大學擔任物理教授，「我對物理有極大的熱情，這是其中一件我最熱愛的事物。」

母親米雪兒‧坦納(Michelle Tanner)透露，他才3歲時就開始閱讀和算數學，起初坦納先在家自學幾年，接著用兩年時間讀完高中課程，9歲時修習大學課程。米雪兒表示：「有些人聽聞坦納的故事後說他不會像個孩子，或者說他太快長大，但他還是非常孩子氣，唯一不同的是他到不同的地方上學。」

坦納已經錄取明尼蘇達大學物理學博士課程，他的父母正在想辦法支付博士課程學費。米雪兒說：「我們只是試著探討我們的所有選項，但卻卡進死胡同，我們試過申請獎學金、研究生獎學金、助學撥款等等，但都沒有申請成功。」親友正在動員為他籌款。

坦納的經歷與經典人氣美劇 「宅男行不行」(The Big Bang Theory)劇中主角謝爾頓(Sheldon)非常相似，坦納也是該劇衍生劇「少年謝爾頓」(Young Sheldon)的劇迷，他曾經到劇組探班，並與飾演謝爾頓的兒童演員阿米塔吉( Iain Armitage)進一步結交為朋友，阿米塔吉曾在採訪時說：「我覺得最驚人的是他非常、非常聰明，可能甚至比謝爾頓聰明。」