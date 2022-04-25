新墨州野火 33郡有20郡遭災 內州野火 15消防員受傷
自22日晚間以來，美西野火不斷；美聯社報導內布拉斯加州截至24日為止，已有15名消防員為撲滅火勢而受傷，另有一名退休消防隊長被困車內喪命；此外，與內布拉斯加州隔著科羅拉多州相望的新墨西哥州近日也因大旱飽受野火之苦，新墨州州長為此簽署緊急命令，宣告全州進入緊急狀態。
內布拉斯加州緊急事務管理局(Emergency Management Agency，EMA)發言人茱蒂‧法爾(Jodie Fawl)表示，目前州政府方面只知道死亡的消防員是在紅柳郡(Red Willow)殉職，但關於該名消防員的具體身分及死亡地點仍有待當地消防局呈報，而另外受傷的15名消防員則無生命危險。
據悉，至美西時間23日晚間為止，內州柏金斯郡(Perkins)、海耶斯郡(Hayes)、富納斯郡(Furnas)、邊疆郡(Frontier)及紅柳郡等地火勢仍在延燒，EMA指出尚無法估計火勢燃燒面積及財物損失。
與此同時，新墨西哥州共33個郡中，至少有20個郡在這波火勢中受波及，且該州北部一場自6日開始的野火與另一場23日開始的火勢合併，導致延燒面積達66平方哩，莫拉郡(Mora)與聖米格郡(San Miguel)為此大範圍疏離；州長米雪兒．葛里申(Michelle Lujan Grisham)表示，她已簽署緊急命令，並向聯邦政府請求協助，同時呼籲民眾不要燃放爆竹。
葛里申說：「目前全州已有200棟房屋全毀、900棟遭受威脅，我們需要聯邦政府伸出援手，協助新墨西哥州建置完善的消防體系並降低野火災害；同時，我也將於25日正式行文各郡政府，要求考慮全面禁止販賣及燃放爆竹。」
針對新墨西哥州的野火現況，消防局官員柯爾(Jayson Coil)說：「由於火勢延燒面積廣大，可能有些地方正在燒但我們不知道，因此尚不清楚受損財物的確切數字，要等到這波大火過去後才能統計；不過，受煙霧及雲層影響，24日氣溫可望下降，火勢也因此有趨緩的可能。」
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