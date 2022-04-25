新墨州野火 33郡有20郡遭災 內州野火 15消防員受傷

內布拉斯加野火肆虐，已經阻斷公路交通。(美聯社)

自22日晚間以來，美西野火不斷；美聯社報導內布拉斯加州 截至24日為止，已有15名消防員為撲滅火勢而受傷，另有一名退休消防隊長被困車內喪命；此外，與內布拉斯加州隔著科羅拉多州相望的新墨西哥州 近日也因大旱飽受野火之苦，新墨州州長為此簽署緊急命令，宣告全州進入緊急狀態。

內布拉斯加州緊急事務管理局(Emergency Management Agency，EMA)發言人茱蒂‧法爾(Jodie Fawl)表示，目前州政府方面只知道死亡的消防員是在紅柳郡(Red Willow)殉職，但關於該名消防員的具體身分及死亡地點仍有待當地消防局呈報，而另外受傷的15名消防員則無生命危險。

警方在新墨西哥州公路設下關卡，阻止車輛靠近野火。(美聯社)

據悉，至美西時間23日晚間為止，內州柏金斯郡(Perkins)、海耶斯郡(Hayes)、富納斯郡(Furnas)、邊疆郡(Frontier)及紅柳郡等地火勢仍在延燒，EMA指出尚無法估計火勢燃燒面積及財物損失。

與此同時，新墨西哥州共33個郡中，至少有20個郡在這波火勢中受波及，且該州北部一場自6日開始的野火與另一場23日開始的火勢合併，導致延燒面積達66平方哩，莫拉郡(Mora)與聖米格郡(San Miguel)為此大範圍疏離；州長米雪兒．葛里申(Michelle Lujan Grisham)表示，她已簽署緊急命令，並向聯邦政府 請求協助，同時呼籲民眾不要燃放爆竹。

葛里申說：「目前全州已有200棟房屋全毀、900棟遭受威脅，我們需要聯邦政府伸出援手，協助新墨西哥州建置完善的消防體系並降低野火災害；同時，我也將於25日正式行文各郡政府，要求考慮全面禁止販賣及燃放爆竹。」

針對新墨西哥州的野火現況，消防局官員柯爾(Jayson Coil)說：「由於火勢延燒面積廣大，可能有些地方正在燒但我們不知道，因此尚不清楚受損財物的確切數字，要等到這波大火過去後才能統計；不過，受煙霧及雲層影響，24日氣溫可望下降，火勢也因此有趨緩的可能。」