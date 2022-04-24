我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情比上海輕卻封了60天 廣西東興發聲者遭警方恐嚇

勁球獎號碼出爐 4億頭獎是你嗎？

亞馬遜「螺旋」新總部 落腳維州 樓高107米、內設高中

編譯盧炯燊／綜合23日電
維州阿靈頓郡政府委員會批准亞馬遜興建新總部大樓計畫，塔形大樓被稱為「螺旋」。(美聯社)
維州阿靈頓郡政府委員會批准亞馬遜興建新總部大樓計畫，塔形大樓被稱為「螺旋」。(美聯社)

維州阿靈頓郡(Arlington County)政府委員會23日公布，一致批准科技巨頭亞馬遜興建新總部計畫。這座辦公大樓落成後，將成為亞馬遜在維州北部的第二個總部核心，可容納2.5萬名員工。

這座350英尺高的塔形大樓被稱為「螺旋」(The Helix)，因為以其外形設計成螺旋而得名，它是由美國著名建築事務所NBBJ設計。此前，亞馬遜於2018年落成的第一總部大樓「球體」(The Spheres)，也是由NBBJ設計的。

亞馬遜是在2021年2月公布這項引人注目的計畫及設計方案，它占地約3.4萬平方米，樓高107米(約350英尺)，共22層，外部結構中架設巨大的玻璃，整座建築盤繞螺旋而上。大樓外部的螺旋形小徑，會種植維州藍嶺山脈的原生植物，讓人步行時有若登山。

亞馬遜在公布方案時強調，新大樓的設計目的是協助人們與大自然建立聯繫，為城市樹立科技與自然融合的現代辦公空間典範。

除了辦公室外，項目還包括一所社區高中學校、零售店鋪、一個室內花園，一個可容納1500人的會議空間，亞馬遜亦已啟動大樓的駐場藝術家計畫。除辦公時間外，螺旋步道會在周末及假日向公眾開放。

從公布計畫之日開始，整個項目受到阿靈頓郡政府委員會徹底審查，並舉行多次公開聽證會，最終在本月初以9︰0票一致通過項目，並於23日正式公布。亞馬遜早前表示，希望在2025年完成該項目。

由於哥倫比亞特區禁止興建摩天大樓，因此亞馬遜這座第二總部，將成為阿靈頓郡最高的建築物之一，從某些位置來看，它將主導了該地區的天際線，因為除了華盛頓紀念碑外，沒有其他摩天建築。

有分析指出，在新冠疫情下，全國辦公樓的空置率持續走高，長時間的居家辦公也引發了對未來工作方式的廣泛討論。致力將科技融入城市規畫及城市設計的亞馬遜，顯然在新總部的設計上，重塑美國的辦公空間定義。

亞馬遜 維州 步道

上一則

田州酒駕撞死人 肇事司機須付死者子女撫養費 新法交州長簽署

延伸閱讀

新亞馬遜總部落腳維州 107米高「螺旋」步道將對外開放

新亞馬遜總部落腳維州 107米高「螺旋」步道將對外開放
向亞馬遜取經 American Eagle建構產業共享供應鏈

向亞馬遜取經 American Eagle建構產業共享供應鏈

全美25座最美莊園 馬州、維州3家上榜

全美25座最美莊園 馬州、維州3家上榜
仿效網約車 維州沃市推出警察評分系統

仿效網約車 維州沃市推出警察評分系統

熱門新聞

佛奇接受有線電視新聞網訪問說，典型群體免疫的概念，可能不適用於新冠肺炎。（路透）

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

2022-04-18 10:08
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬的哥哥羅賓森(左)與其妻凱莉狀告私立學校。(美聯社資料照)

兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校

2022-04-21 09:13
言論曾引發種族歧視爭議的賓州大學法學院教授艾咪‧瓦克斯說，亞裔對西方人的龐大成就「充滿怨恨」。(NBC電視台截圖)

曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就

2022-04-16 12:41
賓州匹茲堡北側街區東阿利根尼17日凌晨發生大規模槍擊案，造成至少2死、11人受傷。警方在現場蒐證。(美聯社)

影／賓州匹茲堡驚傳大規模槍擊 釀2死11傷現場畫面曝光

2022-04-17 14:09
美國總統拜登疑與空氣握手，引發外界熱議。取材自推特

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

2022-04-15 21:31
華府特區驚傳槍響，圖為現場的一名傷者。(Getty Images)

華府校園旁槍案4傷 槍手身亡 曾發文笑警「搜錯地方」

2022-04-22 22:35

超人氣

更多 >
華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生

華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生
大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個
太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次

太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次
紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵

紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵
北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難

北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難