地球日 推特：禁止刊登反氣候變遷廣告

推特宣布不接受反氣候變遷的廣告內容。(美聯社)

推特 (Twitter)22日宣布，不再允許反對氣候變遷 科學共識的廣告刊登，回應歐盟 呼籲大型科技公司力抗反氣候變遷內容的呼聲，並跟進Google既有政策。

推特22日推出新政策稱，「廣告不應該偏離攸關氣候危機的重要對話。」

美聯社指出，沒有跡象顯示，推特的新政策會影響使用者在該社群平台上的貼文，臉書(Facebook)已經針對鼓吹關於氣候變遷誤導資訊的團體開鍘。

推特這項新政策與「地球日」(Earth Day)和歐盟各國達成的新協議不謀而合，歐盟成員國要求大型科技公司加強約束平台上出現的仇恨言論、假資訊，以及其他有害內容。

「有線電視新聞網」(CNN)報導，大型科技公司近年面臨對抗氣候相關錯誤資訊在所屬平台散播的壓力漸增。

超過200名科學家、顧問去年11月聯名簽署公開信，呼籲社群媒體臉書、Instagram、推特、Google、抖音(TikTok)、Pinterest和Reddit的執行長，比照對抗新冠病毒假資訊的措施，制定遏止氣候相關錯誤資訊的政策。

Google去年宣布禁止反氣候變遷內容團體在該平台刊登廣告，也禁止廣告內容出現否認氣候變遷的內容。

推特表示，未來幾個月將提供更多資訊，內容關於該公司計畫讓使用者參與「可靠、權威性的氣候對話內容」，包括來自聯合國政府間氣候變化專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change)；該委員會發表氣候變遷成因與影響的科學研究報告，供各國政府作為遏止氣候變遷跨國磋商的基礎與根據。

推特已關注氣候主題多時，去年在聯合國氣候會議期間提供糾正錯誤資訊的內容，先發制人遏止假消息流傳，並將使用者導向提供正確資訊的網頁；此外，推特2月加入歐盟氣候條款，致力加強推廣關於氣候的可靠訊息。