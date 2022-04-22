你下載了嗎？先買後付App當紅 4熱門程式1個月下載逾300萬次

通貨膨脹日益嚴重，愈來愈多人選擇使用先買後付應用程式購買蔬菜水果和生活必需品。(Getty Images)

通貨膨脹日益嚴重，愈來愈多人選擇使用先買後付應用程式購買蔬菜水果和生活必需品。

「國家廣播公司新聞網」(NBC News)報導，密西根州 雜貨店兼職店員以色瑞爾‧柯納利(Israel Conerly)在沃爾瑪(Walmart)排隊結帳時，盯著手上的400元現鈔，遲疑不決。

柯納利不久前才被辭退招聘人員的全職工作，少了固定收入，這400元對柯納利而言非同小可，於是柯納利決定用先買後付應用程式「Klarna」付款，兩周後再結務。

柯納利說：「比起一次繳納全額，這絕對有幫助，我不需要用信用卡 ，也不需要欠別人錢。」

24歲的柯納利去年開始用Klarna購買演唱會門票、機票和高額的優步(Uber)車資，但隨著開銷漸增且收入短少，柯納利也用Klarna購買日常用品和食物。

個人財務公司「Credit Karma」消費金融維護負責人科琳‧麥克里(Colleen McCreary)說：「數據顯示，人們可能在購物方面遭遇困境。」

「Credit Karma」3月研究發現，61%的消費者會用先買後付應用程式購買雜貨、日用品，比去年9月調查時的44%還高；半數消費者表示，過去六個月來愈來愈常仰賴這類服務。

熱門先買後付應用程式包括「Affirm」、「Afterpay」和「Klarna」，這些應用程式在新冠肺炎疫情 後出現，並在過去兩年間受到網購業者與消費者青睞，服務商品愈來愈廣，商品價格從50元的天然氣到5000元的沙發都可使用。

美國銀行(Bank of America)統計，光是2021年12月，最熱門四大先買後付應用程式的下載量就超過300萬次，比2020年12月增加20%。

隨著愈來愈多消費者使用先買後付服務打理日常開銷，這類應用程式可能創造未經檢核的信用時代。

麥克里說：「最近觀察到，高通膨讓人們需要用這類應用程式付帳度日，令人擔憂。」