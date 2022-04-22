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不是我的帳單 過去3年統計 3成民眾投訴白繳醫療費

編譯盧炯燊／綜合21日電
聯邦消費者金融保護局最新報告指出，去年民眾最普遍的追討債務投訴是，有關帳單根本不屬於他們又或早已支付，而這些帳單投訴有近一半是醫療帳單。(Getty Images)
聯邦消費者金融保護局最新報告指出，去年民眾最普遍的追討債務投訴是，有關帳單根本不屬於他們又或早已支付，而這些帳單投訴有近一半是醫療帳單。(Getty Images)

聯邦消費者金融保護局(CFPB)最新報告指出，去年民眾最普遍的追討債務投訴是，有關帳單根本不屬於他們又或早已支付，而這些帳單投訴有近一半是醫療帳單

報告指出，與自己無關的醫療帳單投訴個案一直在增加，但由於這些帳單涉及信用報告，因此不少人被迫支付費用以消除不良紀錄。

報告列舉相關數據指出，從2018年到2021年，消費者對追討與不屬自己的醫療帳單的投訴，大增31%。此外，約五分之一家庭承擔與醫療保健有關的債務。而消費者信用報告中，醫療費用是最常見的項目，為了信用報告良好，很多人寧願付款了事。

根據CFPB在2021年向大約3400家公司發出超過75萬個投訴的數字來推算，對醫療帳單投訴就超過35萬個，平均是310元。

許多民眾表示，由於追債通知內包含有大量的個人醫療信息，為了避免產生不利的金融和隱私後果 - 即使沒有這些債務，也無奈付款。

今年3月，多家主要信用報告公司，例如Equifax，Experian及Transunon等表示，計畫在今年夏天開始，在消費者信用報告裡不再列出大部分醫療債務紀錄。

國會去年通過「無意外帳單法案」(No Surprises Act)，旨在避免病患者就醫後，收到數額驚人的意外醫療帳單。病患者使用系統外醫療服務後，不必再擔驚受怕，只須負擔保險公司系統內的自付額(即墊底費)即可。

聯邦機關估計，全國平均一年出現1000萬筆「意外醫療帳單」，新法今年元旦生效後，醫療帳單受到規範，也可盡量避免出現不屬於自己的帳單。

醫療帳單 保險 隱私

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