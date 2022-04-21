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馬斯克魅力：他喊收購推特 十餘家華爾街銀行排隊出錢

編譯季晶晶／綜合外電
馬斯克安排465億美元資金，準備收購推特。(路透)
馬斯克安排465億美元資金，準備收購推特。(路透)

馬斯克（Elon Musk）想收購推特究竟是否鬧著玩的？從周四的發展看來更真實了一些。根據申報文件，摩根史坦利在內有十餘家金融機構排隊等著支持全球首富收購推特，他們將提供大約255億美元的債務融資，而馬斯克會透過股權融資的方式再提供210億美元，總計安排了465億美元。

過去一周，面對這樁可能創紀錄的私有化交易，各大投資銀行爭相參與，期待交易成功後能跟著大賺一筆。高盛和摩根大通例外，因為他們是推特的顧問。

這些銀行的支持包括一封130億美元的債務融資承諾函，其中大約90%來自摩根史坦利、美國銀行、巴克萊和三菱日聯。其餘來自另三家銀行──法國巴黎、瑞穗和法國興業。一個缺席的身影是富國銀行。

馬斯克也收到來自大摩、美銀、巴克萊、三菱日聯、瑞信、法國巴黎銀行、花旗集團、德意志銀行、瑞穗、加拿大皇家銀行、法國興業銀行、加拿大帝國商業銀行，總額125億美元的保證金貸款承諾函，有效期限至紐約時間5月4日23時59分。

除了債務計畫，馬斯克還承諾為此一交易提供210億美元的股權融資。但他也可能在未來幾天遴選潛在的合作夥伴，不必自掏腰包。

馬斯克誓言買下推特使其成為言論自由的平台。不過，他以前也說過要讓特斯拉私有化，「資金已經到位」卻沒了下文，所以就算這次拿得出錢來，也很難判斷他是否會貫徹收購之議。

上述銀行不會無限期的一直等。文件顯示，馬斯克有大約75天的時間執行交易：除非獲延期，否則，7月4日之前若未執行收購協議，那麼130億美元的債務融資承諾函就過期了。

馬斯克表示，上周宣布出價每股54.20美元後，還沒收到推特回覆，目前正在考慮提出要約收購。周四的申報文件顯示，他正在尋求就收購推特商定最終協議，準備立即啟動談判。馬斯克先前說，他的首次出價是「最佳和最後」的出價。

馬斯克 推特 融資

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