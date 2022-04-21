「不再紙上談兵」MSNBC反恐分析師南斯加入烏軍抗俄

MSNBC分析師兼反恐專家南斯在推特宣布，他受夠紙上談兵，已加入烏克蘭徵召的海外志願兵軍團，並貼出他身穿軍服並手持槍枝的照片。(取材自推特、Getty Images)

MSNBC分析師兼反恐專家南斯(Malcolm Nance)日前在推特宣布，他受夠紙上談兵，他已加入烏克蘭 徵召的海外志願兵軍團，對抗俄羅斯 入侵。

費城 詢問報(The Philadelphia Inquirer)報導，來自費城溫尼菲爾德(Wynnefield)的南斯18日在推特表示：「我不再紙上談兵」，並貼出他身穿軍服並手持槍枝的照片。

南斯18日晚間在烏克蘭西部城市利維夫(Lviv)接受MSNBC訪問，他說已在一個月前加入「烏克蘭領土防衛國際軍團」；MSNBC節目主持人里德(Joy Reid)詢問南斯有關志願兵的任務時，南斯並未提供任何細節。

南斯回應：「我們在此只為一個目的，那就是保護烏克蘭無辜民眾免遭俄羅斯侵略。」他說他前去烏克蘭奉獻一己所學。

南斯是退役的海軍情報官員，他會說許多語言，曾協訓練特種部隊因應恐怖組織伊斯蘭國(IS)等組織；他也是研究恐怖主義智庫「恐怖不對稱計畫」(Terror Asymmetrics Project)的執行主任。

南斯在電視訪問中表示，戰爭前他曾在烏克蘭待過一段時間，多名在烏克蘭軍隊的友人告訴他，他們情況危急，「遭攻擊500次」，因此讓他決意加入反抗軍。

南斯表示，他跟MSNBC的合約到期後「就直接過來」；MSNBC也證實南斯已離職。

外國人若要加入「烏克蘭領土防衛國際軍團」，須至烏克蘭大使館提供軍事經歷或曾在執法機構服務的證明文件，經批准後，建議志願兵自備裝備前去烏克蘭，外國志願兵抵達烏克蘭指定集合點前無須簽約。

雖然俄國國防部3月初警告，外國士兵最嚴重恐被當成罪犯起訴，但南斯表示：「他們不會到處抓有美國國旗補丁的人，或看誰是非裔、亞裔或拉美裔，我們都是烏克蘭武裝部隊的一分子。」