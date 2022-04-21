紐時：通膨致開銷增加 員工吐苦水「無錢通勤」

勞工重新回到辦公室上班之際，發現因為通膨高漲，各種開銷增加。(Pixabay)

後疫情 時期各行各業紛紛重啟，但不少勞工 重新回到辦公室上班之際，卻因為通膨高漲而發現開銷增加，從汽油到咖啡 、食物，價格都比兩年前變貴許多，抱怨連連。

紐約時報20日報導，資安軟體公司KnowBe4企業總部佛羅里達州清水市(Clearwater)，是全美通膨問題最嚴重的區域之一。公司主管先前討論回歸辦公室上班方案時，已預期員工可能抱怨工作彈性減少、通勤時間增加，但最近幾個月裡，越來越多員工則對通貨膨脹導致恢復進辦公室花費增加大吐苦水。

某些員工因為托兒或找人代為照顧寵物等問題無法解決，向KnowBe4申請延後回到辦公室上班，某些員工則因為如今通勤上班開銷增加，向主管表示希望維持遠距上班。KnowBe4人力資源部總監蘭斯(Erika Lance)表示，如果雇主要求員工回到辦公室工作，員工等於要為汽油、餐費多花錢，可能因此抱怨開銷增加。

與2020年新冠疫情剛發生時相比，如今勞工通勤上班的例行開銷，包括汽油、咖啡、食物等，花費都已明顯提高。今年3月的消費者物價指數比一年前同期增加8.5%，增加幅度之快是1981年以來首見。

美國汽車協會(AAA)統計顯示，今年3月美國汽油價格平均為每加侖4.33元，2019年時平均每加侖則為2.60元。另外，美國沙拉連鎖品牌Sweetgreen的去年要價11.20元的餐點，如今變成11.95元。唐恩都樂烘焙坊(Dunkin' Donuts)拿鐵冰咖啡也從大約3.70元漲至現在的3.99元。

29歲設計師艾狄絲‧賈布森(Edith Jacobson)每周三天從巴爾的摩到華府通勤上下班，她的轎車原本加滿油缸大約45元，但現在卻要將近70元。若改搭火車，車票費用通常可以報銷，但單程通勤時間變成長達一小時半。

對於要求員工回到辦公室上班的企業來說，加薪壓力已經變得越來越沉重。法蘭克維茲分析，遠距上班本來是基於防疫考量的安全措施，但現在已經變成一種成本管控的作法。她說，之前勞工可能會說「不想通勤上班」，但現在說法已經變成「無力負擔通勤上班的開銷」。