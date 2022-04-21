躲戰爭尋庇護 海關邊防：3月拘逾5000烏克蘭移民

美國移民官員3月在美國陸、海、空邊界共拘留逾5000名烏克蘭移民。圖為打算入美申請庇護的烏克蘭人，在墨西哥邊界城提璜納聆聽志工提供資訊。(Getty Images)

紐約時報報導， 美國海關與邊境保護局(CBP)最新公布數據顯示，聯邦移民 官員3月在全美陸、海、空邊界共拘留逾5000名烏克蘭 人，大批烏克蘭人正企圖從美國和墨西哥邊界入境尋求庇護。

自烏克蘭2月24日遭俄羅斯入侵後，CBP首次公布烏克蘭移民統計的官方數據。紐時指出，跟一個月前的數據相比，烏克蘭移民已增加逾1150人；聯邦3月在西南方邊界截獲逾22萬名無證移民，創下2000年以來單月新高，而烏克蘭移民只占其中一小部分。

許多烏克蘭人將可透過人道假釋管道入境美國，讓他們可暫時待在美國；4月有許多烏克蘭人陸續前來，但目前尚無更新數據。拜登 政府先前已因應大批湧入的移民潮，宣布在11日以前抵達的烏克蘭人，可延長「臨時保護身份」的資格至18個月，且可申請工作簽證。

聯邦官員在最新公布的聯邦公報(Federal Register)指出：「當前武裝衝突嚴重威脅返回烏克蘭的國民之安全。由於烏克蘭基礎建設遭毀、資源稀少且缺乏健康照護等特殊臨時情況，烏克蘭人民無法安全返回其家園。」

拜登總統承諾接納10萬名烏克蘭難民，但白宮至今尚未宣布烏克蘭人直接入境美國的方式；數千名烏克蘭人只好詢問親友，或參照社群媒體上律師提出的意見，有些人以觀光簽證入境，其他人則趕上飛往墨西哥的班機，並到邊界檢查站拿出護照懇求入境。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)先前曾表示，聯邦政府正在草擬「加速流程」以批准戰爭難民入境，預計近期公布細節。美國官員表示，逃離戰爭的難民可能有多種抵達方式，包括透過美國傳統的難民計畫，這可能耗時數月至數年，但可望獲得永久居留權，或者是透過速度較快的人道假釋。

紐時指出，透過傳統難民計畫入境的烏克蘭人數從2月247人降至3月12人；2月僅有272名烏克蘭人在美國西南邊界要求入境，3月人數攀升至逾3200人，其中多數人獲允入境。

國會議員和維權組織呼籲拜登政府，盡快允許烏克蘭人入境並提供清楚指示。