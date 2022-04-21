我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫情狂燒 本土確診增2969例 新北1千例最多

跳傘表演觸動「假警報」國會山莊急疏散 波洛西痛批離譜

躲戰爭尋庇護 海關邊防：3月拘逾5000烏克蘭移民

編譯郭宣含／綜合20日電
美國移民官員3月在美國陸、海、空邊界共拘留逾5000名烏克蘭移民。圖為打算入美申請庇護的烏克蘭人，在墨西哥邊界城提璜納聆聽志工提供資訊。(Getty Images)
美國移民官員3月在美國陸、海、空邊界共拘留逾5000名烏克蘭移民。圖為打算入美申請庇護的烏克蘭人，在墨西哥邊界城提璜納聆聽志工提供資訊。(Getty Images)

紐約時報報導， 美國海關與邊境保護局(CBP)最新公布數據顯示，聯邦移民官員3月在全美陸、海、空邊界共拘留逾5000名烏克蘭人，大批烏克蘭人正企圖從美國和墨西哥邊界入境尋求庇護。

自烏克蘭2月24日遭俄羅斯入侵後，CBP首次公布烏克蘭移民統計的官方數據。紐時指出，跟一個月前的數據相比，烏克蘭移民已增加逾1150人；聯邦3月在西南方邊界截獲逾22萬名無證移民，創下2000年以來單月新高，而烏克蘭移民只占其中一小部分。

許多烏克蘭人將可透過人道假釋管道入境美國，讓他們可暫時待在美國；4月有許多烏克蘭人陸續前來，但目前尚無更新數據。拜登政府先前已因應大批湧入的移民潮，宣布在11日以前抵達的烏克蘭人，可延長「臨時保護身份」的資格至18個月，且可申請工作簽證。

聯邦官員在最新公布的聯邦公報(Federal Register)指出：「當前武裝衝突嚴重威脅返回烏克蘭的國民之安全。由於烏克蘭基礎建設遭毀、資源稀少且缺乏健康照護等特殊臨時情況，烏克蘭人民無法安全返回其家園。」

拜登總統承諾接納10萬名烏克蘭難民，但白宮至今尚未宣布烏克蘭人直接入境美國的方式；數千名烏克蘭人只好詢問親友，或參照社群媒體上律師提出的意見，有些人以觀光簽證入境，其他人則趕上飛往墨西哥的班機，並到邊界檢查站拿出護照懇求入境。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)先前曾表示，聯邦政府正在草擬「加速流程」以批准戰爭難民入境，預計近期公布細節。美國官員表示，逃離戰爭的難民可能有多種抵達方式，包括透過美國傳統的難民計畫，這可能耗時數月至數年，但可望獲得永久居留權，或者是透過速度較快的人道假釋。

紐時指出，透過傳統難民計畫入境的烏克蘭人數從2月247人降至3月12人；2月僅有272名烏克蘭人在美國西南邊界要求入境，3月人數攀升至逾3200人，其中多數人獲允入境。

國會議員和維權組織呼籲拜登政府，盡快允許烏克蘭人入境並提供清楚指示。

烏克蘭 移民 拜登

上一則

「不再紙上談兵」MSNBC反恐分析師南斯加入烏軍抗俄

延伸閱讀

拜登政府放寬規定 4萬人即刻豁免學貸

拜登政府放寬規定 4萬人即刻豁免學貸
槍案頻傳 拜登及民主黨限槍政策被轟無作為

槍案頻傳 拜登及民主黨限槍政策被轟無作為
聯邦土地重啟探油 拜登挨轟競選支票跳票「換位置就換了腦袋」

聯邦土地重啟探油 拜登挨轟競選支票跳票「換位置就換了腦袋」

拜登加碼軍援烏克蘭 還將訓練烏軍使用榴彈砲

拜登加碼軍援烏克蘭 還將訓練烏軍使用榴彈砲

熱門新聞

美國總統拜登疑與空氣握手，引發外界熱議。取材自推特

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

2022-04-15 21:31
佛奇接受有線電視新聞網訪問說，典型群體免疫的概念，可能不適用於新冠肺炎。（路透）

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

2022-04-18 10:08
言論曾引發種族歧視爭議的賓州大學法學院教授艾咪‧瓦克斯說，亞裔對西方人的龐大成就「充滿怨恨」。(NBC電視台截圖)

曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就

2022-04-16 12:41
面臨仇恨犯罪指控的邁爾斯同意賣房，並從賣房所得支付范蒂4萬5000元。 (國王郡警局照片)

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

2022-04-13 10:47
許多民眾對於每年報稅季節拿到四位數的退稅(tax refund，又稱返稅)頗為期待，甚至視為一筆意外收獲。(Pixabay)

華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取

2022-04-15 09:53
亞馬遜將自4月28日起，向賣家收取額外5%的燃料和通膨附加費。(美聯社)

消費者最輸？亞馬遜宣布向賣家收5%燃料、通膨附加費

2022-04-13 20:26

超人氣

更多 >
普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命
森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查
援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤
克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴