入侵華府秘魯大使官邸盜竊 賊被警當場擊斃

秘夥駐華府大使館官邸。(取自當地電視)

一名男子20日上午入侵秘魯大使位於華府 西北部的官邸，最終遭美國特勤局(Secret Service)當場擊斃，兩名特勤局警員也送醫，但沒有生命危險；秘魯大使夫婦案發時在使館內，所幸官邸內無人受傷，僅遭財產損失。

華府警察 局長康提(Robert Contee)表示，特勤局便衣警官20日接到秘魯大使官邸的報案，大使夫婦在華府Forest Hill的官邸，上午近8時聽到窗戶被砸破，似遭入室盜竊，即刻報警；兩名特勤局警員到場後在官邸後院發現一名揮舞著金屬棒男子，特勤局警員本想用電擊槍(taser)制服入侵者，但沒有成功，最後開槍擊斃。

該男子中槍後當場死亡，兩名特勤局警員也被送醫評估，但康提表示他們沒有生命危險，「此類事件非常罕見」，康提表示針對大使的入室盜竊不同尋常，「幾乎從未發生過」；該官邸是華府規模最大的住宅之一，周圍有樹木圍繞，與Rock Creek公園相鄰。

警方仍在調查這名近30歲男子的身分和作案動機，並研究他如何突破大使官邸的層層防備，案發當時秘魯大使夫婦也在現場，所幸官邸內無人受傷，僅有財產損失，多扇門窗損壞；秘魯大使館 隨後通過聲明表示，「(20日早上)有人擅自闖入官邸，造成財產損失。大使及其家人、官邸內的工作人員和特勤局官員都平安無事。」