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求救信寄給全公司 CNN唯一在世創社記者獲女同事捐腎復元

編譯陳韻涵／綜合19日電
有線電視新聞網(CNN)駐聯合國資深記者羅斯(左)接受同事薩米拉·賈法里(右)捐贈腎臟，移植手術上周順利進行。(CNN有線電視新聞網截圖)
有線電視新聞網(CNN)駐聯合國資深記者羅斯(左)接受同事薩米拉·賈法里(右)捐贈腎臟，移植手術上周順利進行。(CNN有線電視新聞網截圖)

有線電視新聞網(CNN)駐聯合國資深記者羅斯(Richard Roth)接受同事薩米拉·賈法里(Samira Jafari)捐贈腎臟，移植手術上周順利進行，賈法里術後已返家休養，羅斯則須住院觀察一陣；羅斯公開感謝賈法里，形容她是「女英雄」。

羅斯是CNN迄今唯一在世的元老級創社成員，他15日在寫給同事的紀錄中寫道：「要如何感謝幫助你擺脫洗腎並拯救你性命的人？」

這是羅斯公開感謝賈法里捐腎給他的方式，他寫道：「這篇報導必須關於她，以及數十萬名迫切等待腎臟捐贈病患的需求」。

羅斯罹患腎疾，長年洗腎的他約25年前從已故捐贈者身上獲贈一枚腎臟，但這枚腎臟2021年9月在體內迅速敗壞，亟需移植另一枚腎臟。

當時的CNN執行長查克爾(Jeff Zucker)把羅斯的求救信寄給全公司職員，他幽默地寫道，「這不是嘗試現場攝影的最後一次迫切機會」，接著他話鋒轉趨嚴肅寫道，「需要一位特別的人，延續另一人的性命」。

查克爾還在當天的全新聞室編輯視訊會議上提及羅斯的信，羅斯15日透露，要不是那場會議，「薩米拉說她不會知道他的病情」。

羅斯表示，除了薩米拉之外，還有其他同事自願捐腎並接受相關檢驗，但因為血型和組織不符而未入選，強調「他們不會被遺忘」。

羅斯將這次腎臟移植手術，比喻為美國與伊朗持續進行核子協議的一環，因為薩米拉幼時隨雙親從伊朗移居美國。

他寫道：「總而言之，我體內(曾陸續)有四枚腎臟，分別來自男人、女人、伊朗、紐約、穆斯林、猶太人、CNN亞特蘭大與紐約辦公室，就像CNN創辦人特納(Ted Turner)1980年創辦時號召的團隊合作。」

移植手術完成後，羅斯仍須留院觀察受贈器官適應的狀況，賈法里則已返家休養。

聯合國秘書長發言人杜加里克(Stéphane Dujarric)上周與羅斯談話並更新他的健康狀況，稱他平常開朗的聲音恢復，期待很快能在媒體室見到他。

手術 伊朗 聯合國

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