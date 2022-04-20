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新墨西哥州長葛里申5月梅開二度 賀錦麗主婚

記者胡玉立／綜合報導
新墨西哥州民主黨籍州長葛里申(左)準備和相伴多年的未婚夫科爾多瓦(右二)結為連理；婚禮將由副總統賀錦麗主持。圖為葛里申2019年元月宣誓就職。 (美聯社)
新墨西哥州民主黨籍州長葛里申(左)準備和相伴多年的未婚夫科爾多瓦(右二)結為連理；婚禮將由副總統賀錦麗主持。圖為葛里申2019年元月宣誓就職。 (美聯社)

新墨西哥州民主黨籍州長葛里申(Michelle Lujan Grisham)準備和相伴多年的未婚夫結為連理；婚禮訂於5月21日在華府舉行。葛里申19日透過發言人宣布這椿喜事並表示，副總統賀錦麗(Kamala Harris)將主持這場小型婚禮儀式。

現年62歲、正在競選連任的葛里申與66歲的未婚夫科爾多瓦(Manny Cordova)相伴已有十年之久；2019年元旦葛里申宣誓就任州長儀式前，在聖塔菲(Santa Fe)舉行的就職彌撒中，科爾多瓦就陪在她身側。

這對「準新人」 發表聲明指出，「我們很高興即將在眾親友參與下完婚；像許多新墨西哥人一樣，因為過去兩年的疫情，我們延後舉行家庭慶祝活動。能與所愛的人慶祝我們的婚姻，我們感到很幸運。」

葛里申的發言人利奧波德 (Jared Leopold) 表示，葛里申和科爾多瓦的婚禮原本計劃在2021年舉行。除了請到副總統賀錦當5月的華府婚禮主持人，其他儀式細節並未公布。利奧波德表示，兩人完婚後，5月下旬將在新墨西哥州北部為親友補辦慶祝活動。

葛里申和科爾多瓦都是再婚，兩人各有成年子女和孫子女。 葛里申的第一任丈夫葛瑞格利．葛里申(Gregory Grisham )2004年去世，兩人結婚20多年。科爾多瓦是牧場主之子，在阿爾伯克基(Albuquerque)以南的農村社區長大；在聖塔菲開了一家汽車修理店。

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