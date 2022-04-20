成本高 密西根州世界最大蓄水池電廠難擴充

密西根湖畔的拉丁頓抽水蓄電廠把密西根湖水抽到懸崖上的巨大蓄水池，再從上面往下沖刷大型發電機，產生大量乾淨能源。(美聯社)

密西根湖畔的拉丁頓抽水蓄電廠是綠能 支持者眼中「世界最大的蓄電池」，即使沒陽光、不起風時，仍能提供160萬戶所需用電，但建造及維護成本高，業者說，沒有州政府或聯邦補助，恐難擴充、推廣。

這個蓄電廠的原理很簡單：把密西根湖水抽到懸崖高的巨大蓄水池，再從上面往下沖刷大型發電機，產生大量乾淨能源，電力網路需要用到這些能源時，隨時「上陣」服務用電戶。

水力發電業者認為這樣儲存下來的電力，是從化石能源轉型到再生能源，減緩氣候變遷 惡化最好的辦法，尤其在太陽能板和風力發電機發不出電的時段，業主「消費者能源」公司經理古斯塔德(Eric Gustad)說：「我愛死這種蓄電池了，再建十個都不嫌少。」

可是，總公司位於傑克遜的消費者能源公司，卻負擔不起高達數十億元建造費，早就放棄本來想在密西根湖畔再建一廠的計畫，目前專心和合夥的DTE能源公司把拉丁頓廠改良和維修。

古斯塔德說，建新廠不符財政原理，「除非我們能夠從州或聯邦政府 得到幫助，目前我看不出它們有要幫忙的意思。」

像拉丁頓蓄電廠這樣的儲電系統，產生的電力占美國大型電能儲備的93%，而且需求飛快成長，但是，蓄電業本身的成長卻落後的不行。目前全國有43個抽水蓄電廠，總電量達2200萬千瓦(gigawatts)，相當於22座核能電廠發電量，但是1995年迄今，只增加一個，計畫中的90個，不知何年何月才會加入蓄電行列。

環顧世界，歐洲、印度、中國、日本等地，有60個正在興建。

全國水力發電協會會長沃爾夫(Malcolm Woolf)說，美國增建困難主要因為取得核准的過程中，涉及太多單位。