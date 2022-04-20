成本高 密西根州世界最大蓄水池電廠難擴充
密西根湖畔的拉丁頓抽水蓄電廠是綠能支持者眼中「世界最大的蓄電池」，即使沒陽光、不起風時，仍能提供160萬戶所需用電，但建造及維護成本高，業者說，沒有州政府或聯邦補助，恐難擴充、推廣。
這個蓄電廠的原理很簡單：把密西根湖水抽到懸崖高的巨大蓄水池，再從上面往下沖刷大型發電機，產生大量乾淨能源，電力網路需要用到這些能源時，隨時「上陣」服務用電戶。
水力發電業者認為這樣儲存下來的電力，是從化石能源轉型到再生能源，減緩氣候變遷惡化最好的辦法，尤其在太陽能板和風力發電機發不出電的時段，業主「消費者能源」公司經理古斯塔德(Eric Gustad)說：「我愛死這種蓄電池了，再建十個都不嫌少。」
可是，總公司位於傑克遜的消費者能源公司，卻負擔不起高達數十億元建造費，早就放棄本來想在密西根湖畔再建一廠的計畫，目前專心和合夥的DTE能源公司把拉丁頓廠改良和維修。
古斯塔德說，建新廠不符財政原理，「除非我們能夠從州或聯邦政府得到幫助，目前我看不出它們有要幫忙的意思。」
像拉丁頓蓄電廠這樣的儲電系統，產生的電力占美國大型電能儲備的93%，而且需求飛快成長，但是，蓄電業本身的成長卻落後的不行。目前全國有43個抽水蓄電廠，總電量達2200萬千瓦(gigawatts)，相當於22座核能電廠發電量，但是1995年迄今，只增加一個，計畫中的90個，不知何年何月才會加入蓄電行列。
環顧世界，歐洲、印度、中國、日本等地，有60個正在興建。
全國水力發電協會會長沃爾夫(Malcolm Woolf)說，美國增建困難主要因為取得核准的過程中，涉及太多單位。
上一則
槍案頻傳 拜登及民主黨限槍政策被轟無作為
下一則
FB留言