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聯邦土地重啟探油 拜登挨轟競選支票跳票「換位置就換了腦袋」

編譯洪毅／綜合19日電
為因應油價大漲，拜登政府恢復聯邦土地出租以鑽探油氣；然而，此舉招致環保主義及氣候變遷提倡者的抨擊，指拜登競選支票跳票。(美聯社)
為因應油價大漲，拜登政府恢復聯邦土地出租以鑽探油氣；然而，此舉招致環保主義及氣候變遷提倡者的抨擊，指拜登競選支票跳票。(美聯社)

油價大漲，為因應此情勢，拜登政府恢復聯邦土地出租以鑽探油氣；然而，此舉違背拜登2020年的競選承諾，故招致環保主義及氣候變遷提倡者的抨擊，認為拜登競選支票跳票，如同換位置就換了腦袋。

美國廣播公司(ABC)報導，內政部上周宣布，政府開始準備出租14萬4000英畝聯邦土地，以提供業者鑽探油氣；這是拜登政府在通貨膨脹又逢烏俄戰爭的高油價壓力下的最新舉措。

但是拜登曾在2020年競選時說，絕對不會接受更多聯邦土地用於鑽探油氣；因此，地球之友(FoEI)石化燃料項目主管妮可‧吉歐(Nicole Ghio)表示，與身為候選人時不同，拜登成為總統後，將石化業的利益置於後代的利益之上。

西部環境法律中心(Western Environmental Law Center)氣候及能源項目主管提斯多(Kyle Tisdel)說，拜登在氣候變遷議題上「口惠而實不至」；地球正義(Earthjustice)主席阿比蓋爾·狄倫(Abigail Dillen)則說，此舉恐讓減碳目標「遙遙無期」。

生物多樣性中心(Center for Biological Diversity)亞利桑納州公關主管斯皮瓦克(Randi Spivak)更說，拜登對恢復油氣探鑽的辯解說詞是「全然的謊言」，也是他領導氣候變遷的「失敗」。

內政部的新聞稿稱，最新的出租將會翻轉過去將石化業利益置於社區及自然環境之上的情形，例如現在出租進程要諮詢過當地社區意見，而且釋出的土地也比獲指定可鑽探的土地少80%。

此外，政府還將這些土地的租用費率從12.5%上調至18.75%，為過去一個多世紀以來首次提高；白宮還援引法院判決，指拜登去年6月簽署暫停聯邦土地探鑽的行政命令，遭到聯邦法院法官推翻。

ABC的政治新聞主管克萊恩(Rick Klein)則在自家節目評述，指拜登政府承受高油價壓力，當此事與政治危機交會時，一切就變得不好辦了。

拜登 氣候變遷 油價

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