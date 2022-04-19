紐約等民主黨州要求取消SALT抵扣上限 最高法院駁回

紐約、新澤西、康乃狄克及馬里蘭州聯手對州稅與地方稅抵扣1萬元上限提出挑戰，18日遭到最高法院駁回。(Getty Images)

聯邦最高法院18日駁回紐約州、新澤西州 、康乃狄克州及馬里蘭州，聯手挑戰「州稅與地方稅抵扣」(SALT)1萬元抵扣上限的訴訟；這起聯合訴訟先前已在聯邦各級法院踢到鐵板，最後被最高法院駁回。

前總統川普任內於2017年推出的這項爭議性的稅改政策，為SALT抵扣額設定1萬元上限，某些「高稅州」民主黨 議員近幾年不斷嘗試推翻這項規定。

紐約等州在訴狀中指出，共和黨版本這項稅改法案以不公平手段對待民主黨具有選票優勢的高稅州，顯然觸犯州政府受憲法保障的稅制權限。

眾院雖然已通過旨在修改SALT抵扣1萬元上限的法案，但在參院則尚未過關。

民主黨去年制定「預算 協調」程序時，致力挑戰SALT抵扣上限，但這項「預算協調」法案最終因同黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)反對而停滯；受SALT抵扣上限影響的州和地區民主黨議員挑戰廢除或提高上限，部分民主黨議員則說這大多只會讓富裕家庭受惠。

SALT抵扣上限是2017年稅改的最大稅收來源條款之一，未來10年可能挹注國庫超過1.5兆元。

挑戰廢除上限的州檢察長主張，「SALT抵扣是基於憲法要求，反映聯邦主義賦予憲法的結構原則。」

駁回此訟案的下級法院則宣稱，抵扣額不受憲法保障，提告的四州因而上訴到最高法院。

財政部3月籲請高院駁回原告上訴，指「國會在制訂與限制SALT抵扣額方面，於權責內採取適當行動，就法院觀察，沒有憲法條款強迫國會提供任何SALT抵扣，遑論特定抵扣額。」