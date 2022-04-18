特斯拉私有化 馬斯克當年推文惹議 傳法官裁定5月開審

馬斯克2018年一則推文，宣稱要將特斯拉私有化，曾造成該公司股價大幅波動。(美聯社)

法院文件顯示，聯邦法官愛德華‧陳(Edward Chen)月初在未公開的命令中，裁定特斯拉 (Tesla)執行長馬斯克 (Elon Musk)2018年推文聲稱獲得將特斯拉私有化所需的資金，屬於「不實與誤導」的陳述；馬斯克的推文當時造成股價劇烈動盪多日，投資 人提告求償的案件5月開審。

2018年8月7日，馬斯克推文表示，考慮以每股420元的價格將特斯拉私有化，且已獲得資金；隨後他又透露，在與沙烏地阿拉伯的主權財富基金協商，他有信心達成協議，但雙方從未宣布過任何協議。

馬斯克有意將特斯拉私有化的推文，導致股價連日大幅波動，許多股東因蒙受損失而控告特斯拉涉嫌證券詐欺並求償。

馬斯克推文說，「我正考慮把特斯拉公司私有化，每股作價420元，資金已有著落。」(取自推特)

負責此案的聯邦法官愛德華1日在一項未公開的命令中裁定，馬斯克推文的說法「不實和誤導」，「行事魯莽且充分意識到他的推文作了不實陳述」。

馬斯克14日宣稱，特斯拉2018年確實取得私有化所需的資金；特斯拉投資人15日對愛德華提出陳情，希望阻止馬斯克再次「公開提出矛盾以及不實的敘述」。

監管股市的「證券管理委員會」(SEC)當年也在馬斯克的推文發布後，指控馬斯克詐欺；馬斯克最終和證管會和解，支付2000萬元罰款，並同意社群媒體貼文若有被認為對股東重要的訊息，將讓特斯拉的律師先審查。

投資人提出的損害求償文件指出，馬斯克「利用他的名氣，左右有利他的輿論」，稱馬斯克最新的評論可能影響潛在的陪審團人選及陪審團的決定。

馬斯克與特斯拉的律師史皮羅(Alex Spiro)16日重申，馬斯克2018年真的曾經考慮讓特斯拉私有化，且有資金這麼做。

史皮羅說：「五年後，就只剩下隨機的原告律師試圖賺錢，其他人試著阻止真相曝光，這些都損害了言論自由。」