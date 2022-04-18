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超級學霸 佛州少年獲哈佛等27名校錄取 獎學金達400萬元

記者胡玉立／綜合報導
喬納森．沃克獲得27所大學錄取，獎學金總額達400萬元。(ABC新聞)
喬納森．沃克獲得27所大學錄取，獎學金總額達400萬元。(ABC新聞)

佛羅里達州巴拿馬城(Panama City)18歲高中生喬納森．沃克(Jonathan Walker)正在為一椿一般人難以想像的事情傷腦筋：他已被哈佛、史丹福和麻省理工學院等27所大學錄取，獎學金總額高達400萬元。現在，沃克得做出重大決定，秋天到底去哪一家上學？

這位佛州青少年接受美國廣播公司(ABC)採訪時表示，他在每所學校都找到了自己喜歡的東西，並且只申請可以讓他「快樂」的學校。

「我名單上的每一所學校，我都能看到自己在校園裡；我沒有申請任何我認為我會不快樂的地方，我就只是列了一個名單並開始申請。」沃克說：「看到這些學校對我感興趣，錄取我、希望我入學，真是個驚喜，令人興奮。」

面對27份錄取通知書，沃克說，「我已經能夠稍微縮小範圍，希望在接下來幾周內，做出非常自信的決定。」

他透露，「我對工程和創業最感興趣，希望以非營利路線走下去，創造設備來助人。但因為我有很多不同的興趣，我也在探索創建自己專業的可能性。」

沃克說，他對工程學的興趣，最初是由他父母的一份化學套裝禮物所引發；「幾年前，我父母給了我帶一套化學裝置，我找到了將好奇心轉化為科學的方法，並很快發展為工程學。從此，我真正了解到，我可以使用工程來助人；我對創造可以幫助弱勢社區和為人們解決困難問題的設備，超級感興趣。」

沃克並表示，他正與一位合作夥伴合作開發一種手腕裝置設備，可讓盲人和聾人更能與人交流。之前，他另曾創建一個提醒使用處方藥的設備。

沃克說，他還被選為「返校日之王」(homecoming king)，並活躍於科學俱樂部、國際學士學位(IB)課程和橄欖球校隊。

「我受到上帝祝福，擁有很多能力，我只想好好分利用自己的能力，正向影響和激勵他人，」沃克說：「我很感謝自己的處境。」

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