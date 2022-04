禽流感蔓延27州 蛋價11月來漲3倍 雞肉價也看漲

禽流感蔓延全美27州,超市雞蛋價格暴漲,是去年11月以來的三倍。圖為芝加哥一家超市的雞蛋。(路透)

去年11月迄今,雞蛋 價格上漲幾近三倍。雞蛋價格狂飆,部分原因是禽流感 浪潮已蔓延全美27州,近2700萬隻雞和火雞受感染,迫使許多農民「減少」或銷毀牠們,防止疫情 進一步蔓延。分析師指出,這次禽流感疫情恐怕會比2015年那次要糟,雞肉價格也將進一步上漲。通貨膨脹的壞消息,再添一樁。

禽流感病毒在家禽中傳播威力驚人,特別是在為雞蛋而飼養的雞群中。農業部15日宣布再次爆發疫情,這次是在愛達荷州,是自2月以來第27個發現禽流感病毒的州。根據農業部數據,11月一打雞蛋價格約在1元左右。現在價格是2.95元,而且還在持續上漲。

農業數據平台Gro Intelligence高級研究分析師佛格森(Grady Ferguson)表示,到目前為止,受到這次疫情影響的美國雞隻大約有1.3%,受影響的美國火雞群大約有6%。

弗格森追蹤了上次2015年禽流感疫情,稱這次疫情爆發可能對家禽和雞蛋市場造成更大破壞。上次疫情首次發現66天後,受影響雞隻總數佔0.02%,受感染雞隻最終攀升至2.5%左右,有5000萬隻雞被銷毀。

今年3月在愛荷華州的放養肉雞。(美聯社) S Bird Flu FILE - In this Oct. 21, 2015, file photo, cage-free chickens walk in a fenced pasture at an organic farm near Waukon, Iowa. The confirmation of bird flu at another Iowa egg-laying farm will force the killing of more than 5 million chickens, officials said Friday, March 18, 2022. Spread of the disease is largely blamed on the droppings or nasal discharge of infected wild birds, such as ducks and geese, which can contaminate dust and soil. (AP Photo/Charlie Neibergall, File)

「我們已超過2015年疫情傳播速度,」弗格森說:「上次有81%病例發生在疫情爆發後的第四和第五個月。上次雞蛋價格影響市場多年。現在疫情已爆發兩個月,我認為這會比上次更糟。」

弗格森表示,除了雞蛋價格上漲外,消費者還將看到所有烘焙食品以及從紙杯蛋糕到沙拉醬等各種加工食品價格上漲。餐館的煎蛋捲價格也將受影響。這次疫情,有9%受影響的是肉雞,將導致已經很高的雞肉價格進一步上漲。

「全國養雞協會」(National Chicken Council)公關副總裁蘇伯 (Tom Super) 表示,禽流感會增加雞肉成本,但運輸動物的燃料成本壓力也在升高;拜登政府決定允許汽油中的乙醇含量更高,玉米和大豆價格走揚,動物飼料必須包括玉米和大豆,飼料價格成本將進一步推高。

美國雞蛋委員會(American Egg Board)執行長梅茨(Emily Metz)對此次疫情發展軌跡,看法較為樂觀。她說,到目前為止,約有5%蛋雞群受影響,「但我們在2015年吸取了慘痛教訓,在有關生物安全協議方面,我們已投資促成巨大改變。」

雖然她承認價格正在上漲,但她指出農民投入成本其實是比禽流感更大的影響因素;「我的確擔心可負擔性,但雞蛋仍是最能夠負擔得起的蛋白質,」她說。