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華府動物園慶熊貓來美50周年 秦剛：中美友誼象徵

記者胡玉立／綜合報導
華府國家動物園最出名的住戶—大熊貓媽媽「美香」(左)和她的寶寶「小奇蹟」16日上午在人群熱情圍觀下，享用「蛋糕」早餐，慶祝園方與中國政府簽署熊貓交換協議50周年。(美聯社) Giant Pandas Giant pandas Mei Xiang, left and her cub Xiao Qi Ji eat a fruitsicle cake in celebration of the Smithsonian's National Zoo and Conservation Biology Institute, 50 years of achievement in the care, conservation, breeding and study of giant pandas at The Smithsonian's National Zoo in Washington, Saturday, April 16, 2022. (AP Photo/Jose Luis Magana)
華府國家動物園最出名的住戶—大熊貓媽媽「美香」(左)和她的寶寶「小奇蹟」16日上午在人群熱情圍觀下，享用「蛋糕」早餐，慶祝園方與中國政府簽署熊貓交換協議50周年。(美聯社) Giant Pandas Giant pandas Mei Xiang, left and her cub Xiao Qi Ji eat a fruitsicle cake in celebration of the Smithsonian's National Zoo and Conservation Biology Institute, 50 years of achievement in the care, conservation, breeding and study of giant pandas at The Smithsonian's National Zoo in Washington, Saturday, April 16, 2022. (AP Photo/Jose Luis Magana)

華府國家動物園最出名的住戶—大熊貓媽媽「美香」(Mei Xiang)和她的寶寶「小奇蹟」(Xiao Qi Ji)16日上午在人群熱情圍觀下，享用了一頓以冷凍果汁、紅薯、胡蘿蔔和甘蔗精心製成的「蛋糕」早餐，慶祝園方與中國政府簽署熊貓交換協議50周年。

在中國大使秦剛發表聲明，稱讚熊貓是中美兩國家「友誼的象徵」時，「小奇蹟」的爸爸「添添」(Tian Tian)坐在附近咀嚼竹子，咀嚼聲大到現場收音收得清清楚楚。雖然「添添」沒和「美香」母子一塊共進早餐，但他在午餐時，也收到了類似的蛋糕。

16日的活動，不只慶祝1972年尼克森(Richard Nixon)總統造訪中國歷史性之旅簽下的協議，也強調全球大熊貓復育計畫成功，讓大熊貓得以擺脫滅絕危機。

中國在1972年4月16日送給美國兩隻大熊貓「玲玲」(Ling-Ling)和「興興」(Hsing-Hsing)，中美「熊貓外交」從此展開；尼克森當年則以一對麝牛回贈中國。「玲玲」和「興興」幾十年來一直是動物園明星景點，只是熊貓懷孕非常棘手，它們生下的幼崽都未能倖存下來。

中國駐美大使秦剛與園方主任史密斯16日在園內紀念「大熊貓抵美暨大熊貓項目50周年...
中國駐美大使秦剛與園方主任史密斯16日在園內紀念「大熊貓抵美暨大熊貓項目50周年」。(美聯社) Giant Pandas Zoo Director Brandie Smith and Chinese Ambassador to the U.S. Qin Gang poses with the fruitsicle cake during the celebration of the Smithsonian's National Zoo and Conservation Biology Institute, 50 years of achievement in the care, conservation, breeding and study of giant pandas at the Smithsonian's National Zoo in Washington, Saturday, April 16, 2022. (AP Photo/Jose Luis Magana)

但在「美香」和「添添」2000年抵達華府國家動物園後，這對夫婦以人工授精方式，先後成功產下另外三隻幼崽：泰山、寶寶和貝貝。根據美中協議，所有熊貓寶寶都在四歲時被送到中國。

後來，「美香」在高齡22歲之際，於2020年8月產下「小奇蹟」，是美國最年長並成功分娩的的大熊貓，堪稱奇蹟；這也是現在20個月大的「小奇蹟」名字的由來。牠在COVID疫情期間出生的消息，引發新一波「熊貓熱」，動物園的熊貓視頻直播收視率更飆升了1200%。動物園哺乳動物資深館長阿馬拉爾(Bryan Amaral)說，「這絕對是很難得的懷孕。」

華府國家動物園是美國擁有熊貓的三個動物園之一，另外兩家是亞特蘭大動物園和田納西州的孟菲斯動物園。

與世界各地動物園達成的類似交換協議，有助於重振大熊貓種群。1980年代，全球熊貓只剩1000多隻，目前全球有約1800隻野生大熊貓。熊貓現在已不再被列入瀕臨滅絕動物名單。

動物園 華府 田納西州

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