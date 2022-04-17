華府動物園慶熊貓來美50周年 秦剛：中美友誼象徵
華府國家動物園最出名的住戶—大熊貓媽媽「美香」(Mei Xiang)和她的寶寶「小奇蹟」(Xiao Qi Ji)16日上午在人群熱情圍觀下，享用了一頓以冷凍果汁、紅薯、胡蘿蔔和甘蔗精心製成的「蛋糕」早餐，慶祝園方與中國政府簽署熊貓交換協議50周年。
在中國大使秦剛發表聲明，稱讚熊貓是中美兩國家「友誼的象徵」時，「小奇蹟」的爸爸「添添」(Tian Tian)坐在附近咀嚼竹子，咀嚼聲大到現場收音收得清清楚楚。雖然「添添」沒和「美香」母子一塊共進早餐，但他在午餐時，也收到了類似的蛋糕。
16日的活動，不只慶祝1972年尼克森(Richard Nixon)總統造訪中國歷史性之旅簽下的協議，也強調全球大熊貓復育計畫成功，讓大熊貓得以擺脫滅絕危機。
中國在1972年4月16日送給美國兩隻大熊貓「玲玲」(Ling-Ling)和「興興」(Hsing-Hsing)，中美「熊貓外交」從此展開；尼克森當年則以一對麝牛回贈中國。「玲玲」和「興興」幾十年來一直是動物園明星景點，只是熊貓懷孕非常棘手，它們生下的幼崽都未能倖存下來。
但在「美香」和「添添」2000年抵達華府國家動物園後，這對夫婦以人工授精方式，先後成功產下另外三隻幼崽：泰山、寶寶和貝貝。根據美中協議，所有熊貓寶寶都在四歲時被送到中國。
後來，「美香」在高齡22歲之際，於2020年8月產下「小奇蹟」，是美國最年長並成功分娩的的大熊貓，堪稱奇蹟；這也是現在20個月大的「小奇蹟」名字的由來。牠在COVID疫情期間出生的消息，引發新一波「熊貓熱」，動物園的熊貓視頻直播收視率更飆升了1200%。動物園哺乳動物資深館長阿馬拉爾(Bryan Amaral)說，「這絕對是很難得的懷孕。」
華府國家動物園是美國擁有熊貓的三個動物園之一，另外兩家是亞特蘭大動物園和田納西州的孟菲斯動物園。
與世界各地動物園達成的類似交換協議，有助於重振大熊貓種群。1980年代，全球熊貓只剩1000多隻，目前全球有約1800隻野生大熊貓。熊貓現在已不再被列入瀕臨滅絕動物名單。
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