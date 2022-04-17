跑道下陷、道路龜裂 氣候暖化影響北極圈基地戰備

內布拉斯加州奧法特空軍基地等軍事基地2019年3月的水災，造成數十億元的損害，也曾中斷訓練及其他作業。(美聯社) Cimate Change Unprepared Bases FILE - This March 17, 2019, photo provided by the U.S. Air Force, shows an aerial view of Offutt Air Force Base and the surrounding areas affected by floodwaters in Nebraska. The U.S. military long has formally recognized climate change as a threat to national security. That's in part because of the impact that intensifying floods, wildfires, extreme heat and other natural disasters are having and will have on U.S. installations and troops around the world. (Tech. Sgt. Rachelle Blake/U.S. Air Force via AP, File)

氣候暖化導致美軍在北極圈的基地跑道下陷、道路龜裂，國防部 的防洪工作不足，該部總監督日前發布國防部應對氣候變遷 報告，提醒當局設法補救。

美軍其實很早就認識到氣候變遷對國家安全的威脅，因為日漸增多的洪災、野火、極端酷熱等天然災害，對美軍在全求各地的裝備設施及人員，已經也將持續造成破壞與損害。

近年來越來越頻繁的颶風、洪水、暴風雨雪和野火對佛州汀達爾空軍基地、內布拉斯加州奧法特空軍基地等軍事基地造成數十億元的損害，也曾中斷訓練及其他作業。

多年來，國會制定了不少法律，總統下過無數次指示，國防部自己也不斷規定，要求軍方做好該有的防備，讓軍事設施、戰艦、戰機、部隊在日益艱困的天然環境下，照樣可以執行任務。

川普在任四年，誰敢對氣候變遷表示憂慮，就可能自毀仕途，因此很少官員敢公然發表意見；拜登 上台後，雷厲風行，要國防部等聯邦部會加速處理氣候變遷可能造成的問題。

可是，儘管拜登嚴厲要求，督察人員去年6、7月視察最北方的六個軍事基地，卻發現沒有一個認真按規定處理氣候變遷的長期影響問題。

總監報告說，「尤有甚者，這六個基地的負責人，居然都不熟悉政府對軍事基地的維護要求、程序及可用工具。」

基地資深官員告訴督察小組，要如何按規定做好鞏固基地的工作，他們沒有這方面的訓練，也不知道經費有何著落；有些基地主管還認為，長期規畫的要求簡直是「夢想」，若要做好，就得犧牲其他的緊急項目。

報告指出，拜登政府根據報告各項建議，已經或正在整合資源，讓各軍事基地能夠跨軍種做好應對氣候變遷衝擊的工作，也將增加各基地處理有關問題的經費。

前述六個基地，一個在格陵蘭，另五個在阿拉斯加。它們分別是涂爾空軍基地(Thule Air Base)、艾爾蒙多夫-李察森聯合基地(Joint Base Elmendorf-Richardson)、 清朗太空部隊基地(Clear Space Force Station)、艾爾森空軍基地( Eielson Air Force Base)以及溫賴特堡( Fort Wainwright)和格利里堡 (Fort Greely)。