跑道下陷、道路龜裂 氣候暖化影響北極圈基地戰備
氣候暖化導致美軍在北極圈的基地跑道下陷、道路龜裂，國防部的防洪工作不足，該部總監督日前發布國防部應對氣候變遷報告，提醒當局設法補救。
美軍其實很早就認識到氣候變遷對國家安全的威脅，因為日漸增多的洪災、野火、極端酷熱等天然災害，對美軍在全求各地的裝備設施及人員，已經也將持續造成破壞與損害。
近年來越來越頻繁的颶風、洪水、暴風雨雪和野火對佛州汀達爾空軍基地、內布拉斯加州奧法特空軍基地等軍事基地造成數十億元的損害，也曾中斷訓練及其他作業。
多年來，國會制定了不少法律，總統下過無數次指示，國防部自己也不斷規定，要求軍方做好該有的防備，讓軍事設施、戰艦、戰機、部隊在日益艱困的天然環境下，照樣可以執行任務。
川普在任四年，誰敢對氣候變遷表示憂慮，就可能自毀仕途，因此很少官員敢公然發表意見；拜登上台後，雷厲風行，要國防部等聯邦部會加速處理氣候變遷可能造成的問題。
可是，儘管拜登嚴厲要求，督察人員去年6、7月視察最北方的六個軍事基地，卻發現沒有一個認真按規定處理氣候變遷的長期影響問題。
總監報告說，「尤有甚者，這六個基地的負責人，居然都不熟悉政府對軍事基地的維護要求、程序及可用工具。」
基地資深官員告訴督察小組，要如何按規定做好鞏固基地的工作，他們沒有這方面的訓練，也不知道經費有何著落；有些基地主管還認為，長期規畫的要求簡直是「夢想」，若要做好，就得犧牲其他的緊急項目。
報告指出，拜登政府根據報告各項建議，已經或正在整合資源，讓各軍事基地能夠跨軍種做好應對氣候變遷衝擊的工作，也將增加各基地處理有關問題的經費。
前述六個基地，一個在格陵蘭，另五個在阿拉斯加。它們分別是涂爾空軍基地(Thule Air Base)、艾爾蒙多夫-李察森聯合基地(Joint Base Elmendorf-Richardson)、 清朗太空部隊基地(Clear Space Force Station)、艾爾森空軍基地( Eielson Air Force Base)以及溫賴特堡( Fort Wainwright)和格利里堡 (Fort Greely)。
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