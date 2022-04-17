我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BBC：俄軍聲稱擊落「載有西方國家運送武器之飛機」

舊金山百年豪宅開價2580萬等買主 好萊塢也來取景

跑道下陷、道路龜裂 氣候暖化影響北極圈基地戰備

記者張聲肇／綜合報導
內布拉斯加州奧法特空軍基地等軍事基地2019年3月的水災，造成數十億元的損害，也曾中斷訓練及其他作業。(美聯社) Cimate Change Unprepared Bases FILE - This March 17, 2019, photo provided by the U.S. Air Force, shows an aerial view of Offutt Air Force Base and the surrounding areas affected by floodwaters in Nebraska. The U.S. military long has formally recognized climate change as a threat to national security. That's in part because of the impact that intensifying floods, wildfires, extreme heat and other natural disasters are having and will have on U.S. installations and troops around the world. (Tech. Sgt. Rachelle Blake/U.S. Air Force via AP, File)
內布拉斯加州奧法特空軍基地等軍事基地2019年3月的水災，造成數十億元的損害，也曾中斷訓練及其他作業。(美聯社) Cimate Change Unprepared Bases FILE - This March 17, 2019, photo provided by the U.S. Air Force, shows an aerial view of Offutt Air Force Base and the surrounding areas affected by floodwaters in Nebraska. The U.S. military long has formally recognized climate change as a threat to national security. That's in part because of the impact that intensifying floods, wildfires, extreme heat and other natural disasters are having and will have on U.S. installations and troops around the world. (Tech. Sgt. Rachelle Blake/U.S. Air Force via AP, File)

氣候暖化導致美軍在北極圈的基地跑道下陷、道路龜裂，國防部的防洪工作不足，該部總監督日前發布國防部應對氣候變遷報告，提醒當局設法補救。

美軍其實很早就認識到氣候變遷對國家安全的威脅，因為日漸增多的洪災、野火、極端酷熱等天然災害，對美軍在全求各地的裝備設施及人員，已經也將持續造成破壞與損害。

近年來越來越頻繁的颶風、洪水、暴風雨雪和野火對佛州汀達爾空軍基地、內布拉斯加州奧法特空軍基地等軍事基地造成數十億元的損害，也曾中斷訓練及其他作業。

多年來，國會制定了不少法律，總統下過無數次指示，國防部自己也不斷規定，要求軍方做好該有的防備，讓軍事設施、戰艦、戰機、部隊在日益艱困的天然環境下，照樣可以執行任務。

川普在任四年，誰敢對氣候變遷表示憂慮，就可能自毀仕途，因此很少官員敢公然發表意見；拜登上台後，雷厲風行，要國防部等聯邦部會加速處理氣候變遷可能造成的問題。

可是，儘管拜登嚴厲要求，督察人員去年6、7月視察最北方的六個軍事基地，卻發現沒有一個認真按規定處理氣候變遷的長期影響問題。

總監報告說，「尤有甚者，這六個基地的負責人，居然都不熟悉政府對軍事基地的維護要求、程序及可用工具。」

基地資深官員告訴督察小組，要如何按規定做好鞏固基地的工作，他們沒有這方面的訓練，也不知道經費有何著落；有些基地主管還認為，長期規畫的要求簡直是「夢想」，若要做好，就得犧牲其他的緊急項目。

報告指出，拜登政府根據報告各項建議，已經或正在整合資源，讓各軍事基地能夠跨軍種做好應對氣候變遷衝擊的工作，也將增加各基地處理有關問題的經費。

前述六個基地，一個在格陵蘭，另五個在阿拉斯加。它們分別是涂爾空軍基地(Thule Air Base)、艾爾蒙多夫-李察森聯合基地(Joint Base Elmendorf-Richardson)、 清朗太空部隊基地(Clear Space Force Station)、艾爾森空軍基地( Eielson Air Force Base)以及溫賴特堡( Fort Wainwright)和格利里堡 (Fort Greely)。

位於阿拉斯加州的艾爾蒙多夫-李察森聯合基地。(美聯社)
位於阿拉斯加州的艾爾蒙多夫-李察森聯合基地。(美聯社)

氣候變遷 國防部 拜登

上一則

密西根州女童帶酒到幼兒園 同學當果汁喝到茫

下一則

單腳跑出人生 她立志102天跑完102場馬拉松

延伸閱讀

失望了 拜登不再吸引年輕選民 支持率跌破4成

失望了 拜登不再吸引年輕選民 支持率跌破4成
美與東協領袖峰會5月中旬登場 可能聚焦中國崛起

美與東協領袖峰會5月中旬登場 可能聚焦中國崛起
副總統贏總統…拜登夫婦去年賺61萬 賀錦麗夫婦165萬

副總統贏總統…拜登夫婦去年賺61萬 賀錦麗夫婦165萬
拜登批俄羅斯在烏克蘭實施種族滅絕 傳官員私下有異見

拜登批俄羅斯在烏克蘭實施種族滅絕 傳官員私下有異見

熱門新聞

劉美賢宣布退役，她是代表美國參加2022年冬奧會的最年輕運動員，在女子花滑中取得第七名的成績。 （美聯社）

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

2022-04-09 18:02

紐約時報廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

2022-04-11 00:47
美國總統拜登疑與空氣握手，引發外界熱議。取材自推特

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

2022-04-15 21:31
華裔男子薛成海7日在波士頓法院的停車場開車撞倒並槍殺他的外甥，8日過堂時淚流滿面，但對謀殺指控不認罪。(CBS波士頓地方電視台截圖)

數槍轟頭…華男法庭外狙殺與妻有染外甥

2022-04-09 02:30
面臨仇恨犯罪指控的邁爾斯同意賣房，並從賣房所得支付范蒂4萬5000元。 (國王郡警局照片)

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

2022-04-13 10:47
賓州蘭開斯特郡利奧拉郵局員工珍妮西·羅德桂茲被發現多次盜取信中的支票，得手近70萬元而面臨數百宗不同罪名的指控。(local21news電視台截圖)

郵局員工偷信中支票70萬 郵件遭竊過去3年增600%

2022-04-12 21:27

超人氣

更多 >
你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家
糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊
曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就

曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就
2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測
黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區

黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區