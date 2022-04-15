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佛州7月1日起禁15周後墮胎 肯塔基州議會也翻案

編譯盧炯燊／綜合14日電
佛州州長德桑提斯14日簽署法案，禁止15周後墮胎。(美聯社)
佛州州長德桑提斯14日簽署法案，禁止15周後墮胎。(美聯社)

佛羅里達州共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)14日正式簽署法令，禁止懷孕15周之後墮胎成為法律。

德桑提斯在基西米市(Kissimmee)一間福音派教堂正式簽署早前由州議會通過的議案，他表示成為法律後，代表佛州這一代人最重要保護生命的措施。

密西西比州於2018年率先制定禁止懷孕15周後墮胎的法令，獲得由保守派大法官主導的最高法院維持，結果讓全國各州共和黨籍議員陸續提出類似法案，佛州亦是其中之一。

佛州的新法將於7月1日正式生效，根據法案內容，僅在孕婦有性命之虞或「不可逆的身體損傷」風險，或胚胎出現致命的異常發展時，才可不受懷孕15周後禁止墮胎的限制，連性侵、亂倫導致的懷孕也不能例外。

佛州這個新法不僅影響佛州本身，同時大幅限制女性在東南地區接受晚期墮胎手術的管道。過去，許多孕婦不惜長途跋涉到佛州墮胎，因為相鄰數州的墮胎法令都比佛州嚴格，但現在已經不分彼此。

另方面，有關懷孕15周後能否墮胎亦已成為黨爭議題。

肯塔基州共和黨控制的州議會早前已通過禁止懷孕15周後墮胎議案，但為民主黨籍州長貝希爾(Andy Beshear)的否決，但他的否決14日再遭州議會推翻，州議會更即時提交給州務卿，並以屬緊急條款為由，法案即時生效。

根據法案，除了有緊急醫療情況外，是禁止醫生展開、誘導孕婦懷孕15周後墮胎；墮胎時使用的藥物，只能由合格的醫生提供。

要推翻州長的否決，州議會必須以多數票才能成事，結果州眾議會13日以76-21票推翻否決權，州參議會後來也以31-6票推翻州長的否決。

對於肯州州議會的做法，美國公民自由聯盟(ACLU)即時代表一家墮胎疹所提出法律挑戰，指是違憲。也有不少支持婦女墮胎的民眾在診所外示威，要求法庭禁止法令生效。

發起這個法案的共和黨籍州議員泰特(Nancy Tate)聲稱法案經過嚴格審查，不會終止該州女性墮胎的機會，但肯州計畫生育聯盟表示，法案將無法提供墮胎護理，除非法院介入。

墮胎 佛州 共和黨

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