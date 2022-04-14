推特「大翻譯運動」揭中國網友親俄言論 北京不快

推特。（美聯社）

俄烏衝突持續延燒，推特 近日興起「大翻譯運動」，匿名用戶將流傳於中國社群媒體 許多有關極端民族主義和親俄情緒的言論截圖並翻譯成英文，令北京 當局大感不快。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，近來，中國最受歡迎的社群媒體平台有大量貼文被截圖翻譯並分享到推特，讓西方社會難得窺見中國網友在網路上發表的評論。

在這些截圖中，有個著名軍事部落格錯誤聲稱，俄羅斯攻擊烏克蘭東部城市的克拉莫托斯克（Kramatorsk）火車站，實際上是烏方所為，還有一名知名媒體評論員駁斥俄軍在基輔市郊布查鎮（Bucha）的暴行，一名擁有數十萬粉絲的影音部落客也不加掩飾對烏克蘭女性的厭女情結。

這些推文似乎是由匿名的推特用戶翻譯分享，目的是向西方社會揭露在中國嚴格審查制度下，網路平台流傳有關親俄立場或民族主義的真實內容。

一名推特帳號管理員接受CNN訪問時說，這些推文通常會在文末附上「大翻譯運動」（TheGreatTranslationMovement）標籤，或是由一個匿名團隊所經營的同名帳號分享出來。這個團隊透過群眾外包模式，蒐集並翻譯關於俄烏戰爭和其他熱門話題。

自「大翻譯運動」官方推特帳號於3月正式成立以來，已吸引11.6萬人追蹤，目前還在持續攀升，也引發中國官方媒體的強烈批評。

這名管理員告訴CNN，「大翻譯運動」是為了揭露中共的虛偽立場，北京當局聲稱對俄烏衝突保持中立，實際上，中國官媒和社群媒體都充斥著親俄立場的言論。

「我們希望外界至少知道（中國）內部發生了什麼事，因為我們認為內部不會有任何改變。」

中國官媒抨擊「大翻譯運動」只挑選對中國不利的內容。中共官媒「人民日報」海外分支機構聲稱，翻譯這些內容的人是將部分網友的「極端言論」上升至「整個國家」。

「環球時報」（Global Times）指控「大翻譯運動」是「講中文的惡意行為者」，其中一名社論作者聲稱，這是「外國敵對勢力」持續「對中國進行心理戰」。

有些人批評「大翻譯運動」立場過於偏頗，外國媒體專家也表示，這些內容並未展現出中國公眾輿論的整體觀點，至少有部分內容是因其具有震撼人心的價值而被選中，但在讓外界了解北京對俄烏衝突的真正立場仍有一定作用。