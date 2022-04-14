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稱不知撞死人 南達科他州檢察長遭彈劾

編譯柯立偉╱綜合13日電
南達科他州共和黨籍州檢察長拉文斯伯格2020年於鄉間小路上撞死行人，共和黨控制的州眾議會12日以36張同意票通過決議，對拉文斯伯格提出彈劾，稍後將送參議會審判。(美聯社)
南達科他州共和黨籍州檢察長拉文斯伯格2020年於鄉間小路上撞死行人，共和黨控制的州眾議會12日以36張同意票通過決議，對拉文斯伯格提出彈劾，稍後將送參議會審判。(美聯社)

南達科他州共和黨籍州檢察長拉文斯伯格(Jason Ravnsborg)2020年9月間在結束共和黨餐敘駕車回家途中，於鄉間小路上撞死時年55歲行人柏佛(Joseph Boever)；去年8月間南達州法院以「非法變換車道」和「開車時使用手機」兩項輕罪判處500元罰款結案，但州議會將再給予懲罰。

由共和黨控制將近九成席次的州眾議會12日以36張同意票通過決議，將對拉文斯伯格提出彈劾，20天後將送參議會審判。

拉文斯伯格自案發後始終表示事發當下他只以為是撞死一頭鹿或其他大型動物，直到隔天早上上班獲悉在他昨晚行經之處發現屍體，才意識到自己撞死人；警方調查後認為，事發原因是拉文斯伯格行駛途中不當變換車道，同時又在使用手機方使車輛不慎開上路肩釀成意外。

由於拉文斯伯格車禍時並無酒駕，也非故意殺人，因此部分共和黨議員認為要求拉文斯伯格辭職即可，不須以州憲法的彈劾程序懲罰。

拉文斯伯格在眾議會投票前，曾致信給所有眾議員，希望他們審慎考慮彈劾的決定；獲悉眾議會通過彈劾案後，拉文斯伯格也僅淡然表示：「期待參議會的審判，必能還我一個公道。」

拉文斯伯格是南達科他州史上第一個被彈劾的官員，在參議會宣判前將強制休假；彈劾一旦成立，不只被彈劾人即行解職，此後亦不得出任南達州任何公職。

彈劾 共和黨 南達科他州

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