抗議德州「嚴檢」令 墨國卡車司機堵邊境橋

圖為連結美墨兩國的薩拉戈薩國際橋上，貨櫃車大排長龍。(美聯社)

墨國卡車司機11日起堵住連結美墨兩國的國際橋，抗議德州 州長艾伯特(Greg Abbott)的「嚴檢」令，導致人貨交通受阻，兩國貿易也受到影響。

堵塞情況嚴重到13日這個忙碌的關口形同關閉，要通過檢查站，排隊時間最長達12小時，且堵塞情況擴散到將近2000公里長的德州邊境 其他關口。

墨西哥政府抱怨說，艾伯特對貨運卡車「特別檢查」命令，已對兩國貿易造成「嚴重傷害」，因為交通量減少到平常的三分之一。白宮發言人莎奇也認為艾伯特這項措施「無必要，疊床架屋。」

艾伯特說有必要，因為要查緝人口和禁藥走私。他說，下達這個命令的目的，是「補足」拜登 政府縮小病疫限制後，海關查驗力道的缺口。

批評人士說，艾伯特的嚴檢措施難以達成他自己宣稱的目的，商家和專家則認為海關查驗延宕，會造成財務損失，美國的消費者本周內就會感到超市貨架上，開始缺貨。

經由法爾橋進入美國的墨國卡車，每天約有3000輛，是葉菜等新鮮蔬果輸入美國的主要通道。

連共和黨人都開始抱怨。德州農業廳廳長米勒(Sid Miller)都認為州長的政策是｢一大災難」，只會逼迫某些卡車繞道千里，遠赴亞利桑那州再入關。

艾伯特政府編列好幾十億預算，把「邊境安全」當作施政的重點，讓州警和國民兵疲於奔命，並且把普通監獄改變成拘禁非法入境者的居留中心。

他上個禮拜就提出警告，加強檢驗後，通關流量將大幅延緩，卻不曾提出車量大排長龍的解決方案，如今，車陣拖長加上司機堵車抗議，就是最直接的反彈。