新冠病例增加 大眾運輸口罩令延長至5月3日

拜登政府13日宣布，為評估未來的狀況，原定於4月18日解除的大眾運輸工具口罩令，將延長至5月3日。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)12日指出，全美高達86%新冠肺炎確診病例是感染變種病毒Omicron 的亞型變種毒株BA.2，超過90%病例出現在東北部；拜登政府13日宣布，為評估未來的狀況，原定於4月18日解除的大眾運輸工具口罩 令，將延長至5月3日。

CDC表示：「為評估近來激增的案例對重症情況是否可能帶來潛在的影響，包含住院、死亡以及醫療系統的負荷的評估，故該命令將會繼續實施。」

此命令將適用於搭乘飛機、公車、火車及行經任何轉運站的乘客，據稱上個月聯邦運輸安全管理局(TSA)就曾提出延長口罩令的要求；口罩令為防疫期間最具爭議的政策，也是引發乘客與空服員之間衝突的主要因素。

另一方面，新冠確診病例在過去幾周漸增，尤其在東北部的紐約州、康乃狄克州和麻州等地，但全美整體病例在1月創新高後已大幅下跌。

波士頓布里翰婦女醫院(Boston's Brigham and Women's Hospital)感染科主任庫里茨克斯(Daniel Kuritzkes)表示，整體病例下跌的情況有所轉變，「顯然出現疫情 曲線上揚的情況，尤其是東北部。」

賓州費城將自18日起重新實施室內口罩強制令，因應新一波確診數量增長的情況，但也有專家認為，口罩解禁是促成確診增加的原因之一。

專家指出，BA.2亞型變種病毒的傳染力比Omicron更強，但初步跡象顯示國人無須太擔憂疫情如冬季般爆發。

東北部各地上周通報每10萬人新增126例確診，較前一個月增加一倍，仍遠低於1月中旬東北部地區因為Omicron毒株而出現染疫高峰情況，當時為每十萬人2200例確診。

聯邦數據顯示，東北部各州上周的確診數為西部、中西部和東南部各州的逾兩倍。

波士頓塔夫茲醫學中心(Tufts Medical Center)流行病學專家多倫(Shira Doron)說，「目前還沒出現社區傳播，但不表示疫情增長沒有後續影響，公衛專家密切關注，我們準備好因應檢測增加並讓相應治療資源就緒。」