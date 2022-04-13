美西離港「空櫃多過滿櫃」FMC喊擴大稽查、國會想修法

貿易數據顯示，航運商在2020和2021年間，載離美西兩大港口的空貨櫃多於滿櫃。(路透)

財經網站CNBC研究2020和2021年的貿易數據發現，多家航運商載離美國西岸兩大港口洛杉磯 和長灘的空貨櫃，多於滿載的貨櫃。

載空櫃、而非裝滿美國出口商品離開洛杉磯的最大兩家航運商分別是：總部在香港 的東方海外貨櫃航運公司，以及它的母公司，總部在上海的中國遠洋海運。

東方海外的滿櫃出口減少35.1%，空櫃出口卻大增104.1%。中國遠洋海運的滿櫃出口減少4%，空櫃出口增加104.6%。

長灘港的數據分析顯示，東方海外的滿櫃出口減少3.2%、空櫃出口增加31.61%，差距比其他航商都大。

東方海外表示：「東方海外在西岸的主要樞紐是長灘貨櫃碼頭。考量效率和成本，可能的話，我們會把貨從一系列港口經長灘轉運，無可避免地導致我們在其他港口的吞吐量下降。」

出口失衡也出現在其他航商身上，例如瑞士億萬富翁Gianluigi 和 Rafaela Aponte擁有的地中海航運（MSC）、台灣的陽明海運（2609），以及德國的赫伯羅德（Hapag Lloyd）。

MSC和南韓的現代商船（Hyundai Merchant Marine）還表示，更偏好運輸空櫃出口而不是滿櫃。

聯邦海事委員會（FMC）最近宣布擴大稽核，要審查大航商，以及2021年起營運的較小航商的貿易行為。FMOC是美國負責制定規章以保護海上貿易的聯邦政府機關，

美國國會正在修訂1984年航運法，可能禁止FMC所描述的不合理出口情形。共和黨 籍參議員John Thune說：「報導若屬實，會是令人震驚的證據，證明美國生產者，那些不辭辛苦工作以協助養活全世界的農民和牧場主，被不公平地晾在一邊。這增加國會就我提案的海運改革法案採取行動的急迫性，此案為美國出口商提供公平的競爭環境，並賦予聯邦機構更多權力，讓這些承運人承擔責任。」

根據FMC專員 Carl Bentzel，航運法對海運承運人的雙重貿易業務有明確規定，「不能『無理拒絕交易或協商』」。

海運承運人自美國出口商那裡運回空櫃而非滿櫃有財務因素。根據波羅的海貨運指數（Freightos Baltic Index），離開中國大陸開往美國東西兩岸，一個貨櫃的價格超過15,000美元。但從美西運往中國大陸的貨櫃，價格只比1,000美元略高一些。承運人將更多的空貨櫃運回中國大陸，可用於更有利可圖的航線。