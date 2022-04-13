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消費者最輸？亞馬遜宣布向賣家收5%燃料、通膨附加費

編譯季晶晶／綜合外電
亞馬遜將自4月28日起，向賣家收取額外5%的燃料和通膨附加費。(美聯社)
亞馬遜將自4月28日起，向賣家收取額外5%的燃料和通膨附加費。(美聯社)

美國電商龍頭亞馬遜正採取措施以抵消不斷上漲的成本，它周三宣布，將向使用其物流配送服務的的第三方賣家，額外收取5%的「燃料和通膨附加費」。

亞馬遜說，附加費的規定4月28日生效，「有可能發生變化」，將適用於使用亞馬遜服務存放、包裝和運輸產品的美國賣家。

總部在西雅圖的亞馬遜去年11月才剛調漲費用，並於1月生效。根據周三發送給賣家的通知，該公司表示，自疫情爆發以來，由於時薪上漲（調升亞馬遜倉儲員工平均時薪，由15美元增至18美元）、勞工雇用（增聘750,000名員工）、興建更多倉庫（空間增加一倍），成本已經上升。

美國3月CPI較一年前激漲8.5%，是1981年末以來最大漲幅。

Dan Brownsher經營位於拉斯維加斯的電商諮詢事業Channel Key，他說：「輸的會是消費者。亞馬遜1月已經漲過價，所以賣家必須提高售價。」

儘管亞馬遜將附加費歸咎於通膨和燃料成本上升，但反壟斷組織Institute of Local Self-Reliance共同總監Stacy Mitchell批評，稱亞馬遜利用機會，「不斷提高對依賴其平台賣家的收費」。她認為這筆附加費可能有反托辣斯相關問題，因為亞馬遜讓賣家不得不使用它的服務。

她指出，亞馬遜自每個賣家的銷售額抽取354%，遠高於2014年時的19%，而新的燃料附加費將推此一比率至更高的水準。

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