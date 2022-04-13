奧克拉荷馬州新法 醫師執行墮胎最高監10年罰10萬

奧克拉荷馬州州長史帝特12日簽署法案，將墮胎定為重罪，任何被判墮胎罪的人最高可判處10年徒刑和10萬元罰款。(美聯社)

奧克拉荷馬州 州長史帝特(Kevin Stitt)12日簽署法案，將墮胎 定為重罪，任何被判墮胎罪的人最高可判處10年刑期和10萬元罰款，只有為挽救母親生命而進行的墮胎例外；但新法沒有授權對接受墮胎的婦女提出刑事指控。

這是共和黨領導的各州積極推動縮減墮胎權的一部分。奧克拉荷馬州禁止墮胎法將在州議會5月休會90天後生效。墮胎權利倡導者表示，該法肯定會面臨法律挑戰。

奧州禁止墮胎法案簽字儀式上，史帝特的身邊站著反墮胎立法者、神職人員和學生；他表示，「我們希望在奧州禁止墮胎；我向奧克拉荷馬州承諾，我會簽署每一份放在我辦公桌上的支持生命權法案，這就是我們今天在這裡所做的事。」

正在競選國會議員的共和黨州參議員達姆 (Nathan Dahm) 稱此為「目前全國最強大的反墮胎法，有效消除了奧州的墮胎」。墮胎權利倡導者表示，該法顯然違憲，並指最近在阿肯色州和阿拉巴馬州批准的類似法律，已被聯邦法院阻止。

儘管奧州立法機構近年來批准的類似反墮胎法案因違憲而被停止，但最高法院允許德州 新墮胎限制繼續實施的裁決，鼓舞了該州反墮胎立法者。值此同時，以保守派居多的最高法院，目前正考慮收回已實施近50年的墮胎權。

總部位於紐約的生殖權研究中心(Center for Reproductive Rights)主席南西‧諾薩普(Nancy Northup)聲明說：「最高法院未能阻止德州廢除憲法賦予的墮胎權，讓其他州更加膽大妄為。」「過去十年，我們已十次控告奧州以保護墮胎機會，這次我們也將挑戰這項法律，以阻止這種拙劣的模仿得以生效。」

奧州另外還有一項類似德州心跳法的反墮胎法案，只差完成最後一項表決，即可通過立法、由州長簽字後生效；該法將從受孕那一刻起禁止墮胎。