因應德州「心跳法」 企業紛提供員工至外州墮胎補助

總部位於舊金山的餐飲評論網站Yelp宣布，將支付必須前往外州進行墮胎的員工旅行費用。(美聯社)

幾十年來在美國生效的最嚴格反墮胎 法，即德州 「心跳法」，禁止在懷孕約六周後墮胎，強姦或亂倫情況下也不例外；法律生效後，德州墮胎率下降約50%，德州前往外州診所、線上申請墮胎藥的人數增加；企業界也紛紛提供受影的員工至外州墮胎補助費用。

其中，總部位於舊金山的餐飲評論網站Yelp在12日宣布，將支付必須前往外州進行墮胎的德州員工旅行費用。該公司加入眾多花旗集團、叫車服務公司Uber和Lyft等大型雇主行列，試圖幫助受德州和其他州墮胎新限制影響的員工。

德州新法將執法權留給普通公民，若他們成功提訴，有權向提供墮胎者或任何幫助患者墮胎者收取10000元；這筆錢被批評者斥為「賞金」。德州「心跳法」成功立法後，包括奧克拉荷馬州 在內好幾個州都在尋求類似立法。

Yelp宣布的福利涵蓋該餐飲評論網站所有4000名員工，但最可能得到最大直接影響的，應該是它在德州的200名員工。Yelp多元化長華倫(Miriam Warren)表示：「我們一直是工作場所平等的堅定倡導者，並認為如果女性醫療保健權利受到限制，就無法實現性別平等。」

總部位於紐約的花旗集團3月也宣布，將支付員工前往另一州進行墮胎的旅行費用；花旗22萬多名員工有數千名在德州工作。

美國最大的兩家叫車服務公司Uber和Lyft去年宣布，將為根據德州新法律運送乘客進行墮胎看診而可能被起訴的司機，支付法律費用。

儘管這些政策可能讓這些公司面臨支持墮胎限制者的反對，但德州等州就業市場競爭日益激烈，此舉對雇主來說，可能形成優勢。