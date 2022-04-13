我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧慘摔被罵翻 朱易「唯一保送」北大又讓網友怒了

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

因應德州「心跳法」 企業紛提供員工至外州墮胎補助

記者胡玉立／綜合報導
總部位於舊金山的餐飲評論網站Yelp宣布，將支付必須前往外州進行墮胎的員工旅行費用。(美聯社)
總部位於舊金山的餐飲評論網站Yelp宣布，將支付必須前往外州進行墮胎的員工旅行費用。(美聯社)

幾十年來在美國生效的最嚴格反墮胎法，即德州「心跳法」，禁止在懷孕約六周後墮胎，強姦或亂倫情況下也不例外；法律生效後，德州墮胎率下降約50%，德州前往外州診所、線上申請墮胎藥的人數增加；企業界也紛紛提供受影的員工至外州墮胎補助費用。

其中，總部位於舊金山的餐飲評論網站Yelp在12日宣布，將支付必須前往外州進行墮胎的德州員工旅行費用。該公司加入眾多花旗集團、叫車服務公司Uber和Lyft等大型雇主行列，試圖幫助受德州和其他州墮胎新限制影響的員工。

德州新法將執法權留給普通公民，若他們成功提訴，有權向提供墮胎者或任何幫助患者墮胎者收取10000元；這筆錢被批評者斥為「賞金」。德州「心跳法」成功立法後，包括奧克拉荷馬州在內好幾個州都在尋求類似立法。

Yelp宣布的福利涵蓋該餐飲評論網站所有4000名員工，但最可能得到最大直接影響的，應該是它在德州的200名員工。Yelp多元化長華倫(Miriam Warren)表示：「我們一直是工作場所平等的堅定倡導者，並認為如果女性醫療保健權利受到限制，就無法實現性別平等。」

總部位於紐約的花旗集團3月也宣布，將支付員工前往另一州進行墮胎的旅行費用；花旗22萬多名員工有數千名在德州工作。

美國最大的兩家叫車服務公司Uber和Lyft去年宣布，將為根據德州新法律運送乘客進行墮胎看診而可能被起訴的司機，支付法律費用。

儘管這些政策可能讓這些公司面臨支持墮胎限制者的反對，但德州等州就業市場競爭日益激烈，此舉對雇主來說，可能形成優勢。

墮胎 德州 奧克拉荷馬州

上一則

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

下一則

奧克拉荷馬州新法 醫師執行墮胎最高監10年罰10萬

延伸閱讀

牠艷麗吸睛但有劇毒 稀有生物沖上德州海岸

牠艷麗吸睛但有劇毒 稀有生物沖上德州海岸
我人生像晚5分鐘進戲院觀眾 德州消防員到智利填補空白

我人生像晚5分鐘進戲院觀眾 德州消防員到智利填補空白

德州旱情11年來最嚴峻 未來兩個月降雨量是紓旱關鍵

德州旱情11年來最嚴峻 未來兩個月降雨量是紓旱關鍵
自行墮胎婦女撤銷烏龍罪名 法界:檢察處恐遭冤獄求償

自行墮胎婦女撤銷烏龍罪名 法界:檢察處恐遭冤獄求償

熱門新聞

劉美賢宣布退役，她是代表美國參加2022年冬奧會的最年輕運動員，在女子花滑中取得第七名的成績。 （美聯社）

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

2022-04-09 18:02
華裔男子薛成海7日在波士頓法院的停車場開車撞倒並槍殺他的外甥，8日過堂時淚流滿面，但對謀殺指控不認罪。(CBS波士頓地方電視台截圖)

數槍轟頭…華男法庭外狙殺與妻有染外甥

2022-04-09 02:30

紐約時報廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

2022-04-11 00:47
由於疫情減緩，新冠疫苗的需求隨之下滑。莫德納等許多美國生技股股價已跌入熊市。 路透

莫德納疫苗從搶手貨變成被拒之門外 股價已遁入熊市

2022-04-05 13:08
美國第一夫人吉兒拜登4月2日出席德拉瓦號核動力潛艦的服役典禮。路透

第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員

2022-04-07 08:08
俄國入侵烏克蘭最近常被用來比較台海情勢。歐新社

美國防部兵棋推演中犯台4種不同場景 定輸贏

2022-04-09 14:38

超人氣

更多 >
影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多
紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億
紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查