我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧慘摔被罵翻 朱易「唯一保送」北大又讓網友怒了

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

男留言威脅殺阿拉斯加2聯邦參議員 判刑32個月

記者顏伶如／綜合報導
一名男子以語音簡訊，威脅殺害共和黨籍阿州聯邦參議員穆考斯基(圖中)。(Getty Images)
一名男子以語音簡訊，威脅殺害共和黨籍阿州聯邦參議員穆考斯基(圖中)。(Getty Images)

一名阿拉斯加州男子遭控對兩名共和黨籍阿州聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)、蘇利文(Dan Sullivan)共計發送17則死亡威脅語音留言，向法院認罪後被判刑32個月，外加5000元罰金。

聯邦檢察官調查發現，住在阿拉斯加州三匯市(Delta Junction)65歲的強生(Jay Allen Johnson)，2021年4月至9月間共計給穆考斯基及蘇利文傳送17則死亡威脅語音留言。

阿拉斯加聯邦檢察官庫恩(John Kuhn)指出，強生所作所為罪不可赦，「恐嚇民選官員就是對政府體制的攻擊」。

強生辯護律師(Jason Weiner)提交給法院的量刑備忘錄中寫道，強生從事勞力工作長達數十年，因此出現健康問題，新冠疫情期間各種動亂與人際疏離導致身體狀況惡化，因此出現脫序行為。

根據法院紀錄，強生2021年9月至少打兩通電話給穆考斯基，在語音信箱留下說：「不管妳在哪裡，我都會查出來。我會燒光妳擁有的一切財產。」強生在留言中也對穆考斯基發問說，有沒有看過.50口徑子彈能對人類頭部造成什麼樣的殺傷力。

法院紀錄顯示，強生留給蘇利文的13則語音留言裡，提到要拿出.50口徑槍枝，並說要在網路發動募款，集資購買子彈。

聯邦調查局(FBI)查出語音留言者身分後，強生於2021年10月4日被捕。聯邦調查局探員搜查時，發現強生非法持有七把槍。

強生後來向法院認罪，根據認罪協議，強生除了坐牢、繳交罰金外，還要遵守為期三的聯邦保護令，不得與穆考斯基、蘇利文或他們家屬、工作人員接觸。

蘇利文 阿拉斯加州 檢察官

上一則

教北韓規避制裁 美國加密貨幣專家遭判刑63個月

下一則

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

延伸閱讀

英相強生派對門遭警方開罰 反對黨黨魁要求下台

英相強生派對門遭警方開罰 反對黨黨魁要求下台
語音留言威脅殺害2聯邦參議員 男子被判坐牢32個月

語音留言威脅殺害2聯邦參議員 男子被判坐牢32個月
俄陣前換將 屠夫領軍 蘇利文：符合殘暴作風

俄陣前換將 屠夫領軍 蘇利文：符合殘暴作風
強生突訪 基輔市長讚真朋友 蘇利文：拜登暫無訪烏計畫

強生突訪 基輔市長讚真朋友 蘇利文：拜登暫無訪烏計畫

熱門新聞

劉美賢宣布退役，她是代表美國參加2022年冬奧會的最年輕運動員，在女子花滑中取得第七名的成績。 （美聯社）

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

2022-04-09 18:02
華裔男子薛成海7日在波士頓法院的停車場開車撞倒並槍殺他的外甥，8日過堂時淚流滿面，但對謀殺指控不認罪。(CBS波士頓地方電視台截圖)

數槍轟頭…華男法庭外狙殺與妻有染外甥

2022-04-09 02:30

紐約時報廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

2022-04-11 00:47
由於疫情減緩，新冠疫苗的需求隨之下滑。莫德納等許多美國生技股股價已跌入熊市。 路透

莫德納疫苗從搶手貨變成被拒之門外 股價已遁入熊市

2022-04-05 13:08
美國第一夫人吉兒拜登4月2日出席德拉瓦號核動力潛艦的服役典禮。路透

第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員

2022-04-07 08:08
俄國入侵烏克蘭最近常被用來比較台海情勢。歐新社

美國防部兵棋推演中犯台4種不同場景 定輸贏

2022-04-09 14:38

超人氣

更多 >
影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多
紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億
紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查