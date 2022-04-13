男留言威脅殺阿拉斯加2聯邦參議員 判刑32個月

一名男子以語音簡訊，威脅殺害共和黨籍阿州聯邦參議員穆考斯基(圖中)。(Getty Images)

一名阿拉斯加州 男子遭控對兩名共和黨籍阿州聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)、蘇利文 (Dan Sullivan)共計發送17則死亡威脅語音留言，向法院認罪後被判刑32個月，外加5000元罰金。

聯邦檢察官 調查發現，住在阿拉斯加州三匯市(Delta Junction)65歲的強生(Jay Allen Johnson)，2021年4月至9月間共計給穆考斯基及蘇利文傳送17則死亡威脅語音留言。

阿拉斯加聯邦檢察官庫恩(John Kuhn)指出，強生所作所為罪不可赦，「恐嚇民選官員就是對政府體制的攻擊」。

強生辯護律師(Jason Weiner)提交給法院的量刑備忘錄中寫道，強生從事勞力工作長達數十年，因此出現健康問題，新冠疫情期間各種動亂與人際疏離導致身體狀況惡化，因此出現脫序行為。

根據法院紀錄，強生2021年9月至少打兩通電話給穆考斯基，在語音信箱留下說：「不管妳在哪裡，我都會查出來。我會燒光妳擁有的一切財產。」強生在留言中也對穆考斯基發問說，有沒有看過.50口徑子彈能對人類頭部造成什麼樣的殺傷力。

法院紀錄顯示，強生留給蘇利文的13則語音留言裡，提到要拿出.50口徑槍枝，並說要在網路發動募款，集資購買子彈。

聯邦調查局(FBI)查出語音留言者身分後，強生於2021年10月4日被捕。聯邦調查局探員搜查時，發現強生非法持有七把槍。

強生後來向法院認罪，根據認罪協議，強生除了坐牢、繳交罰金外，還要遵守為期三的聯邦保護令，不得與穆考斯基、蘇利文或他們家屬、工作人員接觸。