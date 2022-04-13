去年全美死亡346.5萬人創新高 主因疫情和吸毒

美國去年346.5萬人死亡，歷來最高，專家說新冠疫情是最主要原因，其次為吸毒過量。圖為路州一家殯儀館員工運送染疫死者的屍體。(美聯社)

美國去年346.5萬人死亡，比原已創歷史紀錄的2020年多8萬，連兩年寫下歷史紀錄，專家說新冠疫情 是最主要原因，其次為吸毒過量，而且青少年吸毒過量致死大幅增加。

去年初，因為新冠疫苗 開始奏效，部分專家還以為情況會比2020年好，結果，普林斯頓大學研究員高德曼(Noreen Goldman)說，「很不幸，我們錯了。」

2021年死於新冠病疫的人多達41.5萬，超過2020年的35.1萬，一方面固然因為病毒變種「突破」感染已接種疫苗的人，更大的原因是，出乎預料多的美國人拒絕打疫苗，也不認真戴口罩。

據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，去年癌症死亡率略為升高，糖尿病、長期肝病、中風的死亡率也持續上升。毒品吸食過量死亡人數至少有10.5萬，超過2020年的9.3萬。這是根據去年10月底的統計預估。

12日公布的研究報告，有一特別值得注意的地方：14歲到18歲死於吸毒過量者增加很多。

美國醫學會刊載的研究報告指出，去過10年，每年死於吸毒的青少年大約500人，2020年卻幾乎倍增為954，估計2021年增為1150。報告領銜作者、洛杉磯加州大學 研究員弗利德曼(Joseph Friedman)說，這種增速是「前所未見」的。

這個年齡群吸毒致死人數占總人口同一死因人數的1%，但吸毒死亡人數的增加率，卻高於總人口當中吸毒死亡人口增加的比率。專家認為，主因是吸食致命的鴉片類藥物芬太尼(fentanyl)所致；芬太尼被製成海洛因已有好幾年，最近更被混入處方假藥當中，被青少年拿來濫用。

新冠疫情造成大量死亡，2020年的平均預期壽命比2019年減少1.5年，為77歲。2021年平均壽命CDC尚未公布，研究人員也還沒正式發表，不過私下估計，還會比2020年降低5、6個月，成為76.5歲，回到20年前的水準。高德曼說，2年就減少2歲，這是「很不得了」的大事。