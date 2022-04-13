騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

面臨仇恨犯罪指控的邁爾斯同意賣房，並從賣房所得支付范蒂4萬5000元。 (國王郡警局照片)

華盛頓州72歲老婦邁爾斯(Jan Myers)因為去年4月騷擾她的越南 鄰居，12日被控犯下反亞裔 仇恨罪，這項刑事指控暫定6月8日起審判。同日，受害者代表律師宣布，被告邁爾斯已同意民事和解協議，將在半年內賣房、搬家，向受害者支付4萬5000元。

越裔范蒂指控鄰居邁爾斯長期騷擾威脅。(King5電視台截圖)

受害者范蒂(Thi Pham，音譯)是越裔，和丈夫希利(Bill Healy)四年多前搬到西雅圖郊區海岸線(Shoreline)。他們的律師坎皮切(Jeffery Campiche)指出，民事和解是種族騷擾受害者的勝利；「我們要讓那些因種族而騷擾他人者付出代價，要他們賠償受害者。」

坎皮切表示，邁爾斯多次騷擾、威脅范蒂和她的家人，其中一些事件有手機 視頻為證；這家人在2021年8月對邁爾斯提起訴訟。

范蒂說，去年4月她在自家花園工作時，邁爾斯騷擾和威脅她，她抓起手機開始錄影，影片中可聽到邁爾斯坐在她車裡對她大喊「出來吧，你這斜眼」、「嘿，越南小姐，嘿」邁爾斯甚至還對范蒂說：「你活不了多久的！」

希利表示，在這起「令人震驚」事件的前兩周，邁爾斯還曾在他妻子和他們的兩歲兒子面前脫下褲子，此事也被攝影機拍到。

范蒂對媒體表示，「我很高興我可以安全地住在家裡而不會受到種族騷擾；我們希望邁爾斯遵守協議並迅速採取行動。」

范蒂在去年8月提出民事訴訟時，控告邁爾斯種族騷擾、猥褻她和她兒子，並尋求至少10萬元精神損害賠償。

事實上，邁爾斯曾因去年4月那次騷擾事件被警方逮捕並被控犯有仇恨罪，但據報導，在法官下令不得與范蒂有接觸、要求她以個人擔保後，她很快獲釋。范蒂的律師表示，邁爾斯已違反禁止接觸令。

與此同時，范蒂和家人窗簾一直緊閉，家門外並放置「禁止擅自闖入」的標誌和一面國旗，希望能結束邁爾斯多年來持續的種族主義騷擾行徑。