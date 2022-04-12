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通膨物價漲「退休成為奢侈」高齡族被迫回歸職場

通膨物價漲「退休成為奢侈」高齡族被迫回歸職場

編譯徐薏茹／綜合12日電
上月通膨漲幅已達8.5%，為1981年來最大，其中食品漲幅十分顯著。(Getty Images)
上月通膨漲幅已達8.5%，為1981年來最大，其中食品漲幅十分顯著。(Getty Images)

經濟學者指出，愈來愈多跡象表明，高通貨膨脹正促使更多人回歸勞動市場，包括已退休人士，勞動人口增加對整體經濟有利，將能減緩人力短缺問題。

諮詢公司RSM US首席經濟學者布魯蘇拉斯(Joseph Brusuelas)說明：「我們開始看到，那些期望依靠固定收入在低利率、低通貨膨脹環境生活的老年族群正在遷移，這種環境還尚未實現，所以他們必須回歸勞動市場，創造能夠退休的環境。實際上我們正在面臨引發行為改變的通膨衝擊。」

勞工部的數據顯示，55歲以上人口的勞動力參與率去年10月為38.4%，今年3月上升為38.9%；該年齡層超過48萬人在過去半年加入勞動市場，超越疫情爆發前半年的18萬人紀錄。

過去半年所有年齡層的就業市場皆有改善，整體勞動力三個月的移動平均增加250萬，全國勞動力參與率從去年10月的61.7%上升到3月的62.4%。

上月通膨漲幅已達8.5%，為1981年來最大，其中食品漲幅十分顯著。(Getty...
上月通膨漲幅已達8.5%，為1981年來最大，其中食品漲幅十分顯著。(Getty Images)

專家列出幾點促使更多人加入就業市場的因素，包含疫苗接種普及、學校與日托所重新開放、更多遠距及彈性工作機會、政府的支持、薪資上漲等。

另一項關鍵因素則是通貨膨脹率飆升，根據勞工部的消費者物價指數(CPI)來衡量，通貨膨脹率去年夏天約為5%，今年2月攀升到近8%。勞動部將於12日發布3月的CPI報告。

聖路易斯聯邦儲備銀行高級經濟學者法里亞-卡斯楚(Miguel Faria-e-Castro)預估，2020年2月至2021年10月期間，大約260萬人提前退休；而求職網站Indeed的數據顯示，現在回歸就業市場的比率為2020年3月以來最高。

物價上漲是高齡族群延遲退休及回歸就業的強力動機。根據紐約聯邦儲備銀行的一份報告，3月份家庭對於近期通膨上漲的路徑預期達到新高，顯示許多退休與即將退休的人士感到焦慮。

智庫蘭德公司(Rand Corp.)經濟學者愛德華(Kathryn Edwards)說：「對退休人員來說，非常難判斷儲蓄是否足夠，這是更難以預測的不知名因素。」

一位預計70歲退休之後兼職的軟體帳戶經理表示：「退休對許多人來說將成為一種奢侈。」

退休 就業 通貨膨脹

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