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青少年受雇開車接應邊界偷渡客 被捕司機每4人就有1未成年

記者顏伶如╱綜合報導
人口走私集團雇用未成年青少年充當司機，在德州、加州等美墨邊境社區接應非法入境的偷渡客。圖為偷渡客在德州邊界被捕。(Getty Images)
人口走私集團雇用未成年青少年充當司機，在德州、加州等美墨邊境社區接應非法入境的偷渡客。圖為偷渡客在德州邊界被捕。(Getty Images)

路透11日報導，人口走私集團雇用未成年青少年充當司機，在德州、加州等美墨邊境社區接應非法入境的偷渡客；年齡最小只有14歲的青少年，透過社群網站及朋友之間口耳相傳，獲悉擔任司機接送無證客的打工機會，主要接應對象則以墨西哥籍成年人為主。

報導指出，17歲高中生桑提(Santi)把車子停在新墨西哥州桑蘭德公園市(Sunland Park)某處商店門外，看著手機螢幕上的移動藍點。桑提便是人口走私集團雇用的無證客接應司機，任務是把偷渡客載往德州艾爾帕索(El Paso)。

桑提手機上顯示的移動藍點，就是接應對象的行進路線。透過手機定位功能，他與偷渡客彼此分享所在位置。一名位於美國境內的人口走私集團成員，則不時透過簡訊發送命令。

美國海關及邊境保護局(USCBP)指出，從德州到加州的美墨邊境地帶，越來越多青少年被人口走私集團收納，成為幫忙接送非法入境偷渡客的司機。

邊境巡邏隊(Border Patrol)統計顯示，2021年在桑蘭德公園市及聖塔特雷莎(Santa Teresa)一帶遭到查緝的接應偷渡客司機當中，平均每四人就有一人尚未成年，這些青少年司機絕大多數都是美國公民，且為當地社區居民。邊境巡邏隊從2021會計年度開始記錄接應偷渡客的未成年司機數據。

長年以來，許多準備闖關的偷渡客，在墨西哥境內是透過墨西哥青少年充當嚮導，得以找到途徑非法入境美國。

路透報導，共計20多名受訪的政府官員、員警、移民倡議人士及社區居民指出，人口走私集團成員對美墨兩地青少年聲稱，身為未成年兒童加入接應偷渡客行動行列有其優點，就算遭到查緝也不太可能面臨法律制裁。某些年僅14歲的青少年，便透過社群網站或友人告知，獲悉接應偷渡客的打工機會，接應對象主要以墨西哥籍成年人為主。

報導指出，這些青少年司機接應每名偷渡客的酬勞高達數百元，當地居民開玩笑稱呼這些青少年為「優步司機」(Ubers)。

偷渡客 美墨邊境 新墨西哥州

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