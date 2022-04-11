科學家示警：今年颶風威脅 恐更甚往年

預測今年的颶風比較活躍，專家呼籲民眾提早防範。(美聯社)

科羅拉多州立大學(Colorado State University)科學家7日發表2022年氣象預測，內容指出今年颶風 季節將有至少19個會被命名的熱帶風暴 (named storm) 及九個颶風(hurricane)，其中有四個颶風強度恐將達三級或以上，整體活躍程度高於往年平均。

一般颶風季平均有14個命名風暴，大約七個颶風、三個為大型颶風。

研究人員警告美國沿海地區及加勒比海地區居民應當為今年颶風季節做好準備，大型颶風登陸的可能性高於以往平均；颶風季節6月正式開始，一直持續到11月。

此季颶風活躍程度高於平均正好延續研究人員觀察一段時間的趨勢。科羅拉多州立大學上一季預測將有17個命名風暴與四個大型颶風，結果上一季是有紀錄以來第三活躍的颶風季節，共有21個命名風暴，七個颶風，其中四個被認定為大型颶風。

氣候變遷 導致全球海洋表面溫度上升，海水水溫升高可能形成更大型、更強力的颶風。

並非所有的風暴都會登陸，然而風暴登陸可能造成超過10億元的損失。

全國公共廣播電台(NPR)訪問應急管理專家喬西亞‧威利斯(Chauncia Willis)，教導大家該如何為颶風登陸做好應變措施。

1.制定撤離計畫：事先決定撤離到哪，規劃路線，並且確認與家人的聯繫方式，確認家庭成員分開無法聯絡彼此時的溝通方案。

2.準備緊急避難包：準備好備用車鑰匙、現金(別指望提款機能運作)、兩周的藥物、手機充電器、衛生用品(如衛生紙、乾洗手、生理期用品、尿布等)、重要文件(保險契約、地契、租約)、電池供電的緊急收音機、手電筒、電池及雨具。

3.列好清單防止處於壓力下時忘記任何事：清單可參考美國紅十字會、或市政府網站Ready.gov，網站上皆有資源幫助制定計畫。

4.若資源緊縮，尋求幫忙做好準備：例如沒有交通工具，事先登記好，讓地方政府知道你需要幫助撤離。

5.不要掉以輕心：氣候變遷讓自然災害的威脅更大，風暴比以往更具破壞力，導致更多的危險。