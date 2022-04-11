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嬰兒配方奶缺貨難解 部分零售商祭限購措施

記者顏伶如／綜合報導
嬰兒配方奶缺貨，有些店已經開始限購。(美聯社)
嬰兒配方奶缺貨，有些店已經開始限購。(美聯社)

根據統計，美國新生兒出生六個月期間，約有75%使用到嬰兒配方奶(baby formula)，但全美各地零售商現在卻嚴重缺貨。哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，家長為了購買嬰兒配方奶傷透腦筋，某些業者則祭出限購規定。

報導指出，受到供應緊縮影響，嬰兒配方奶如今在零售市場嚴重缺貨，連鎖藥局華格林(Walgreens)已對消費者購買嬰兒配方奶的數量訂定限制。

華格林藥局發言人受訪時說嬰兒及幼兒使用的配方奶，如今限制每名顧客每次消費只能三瓶，理由是「需求量不斷增加，但供應商卻出現各式各樣的狀況」。

報導指出，受到新冠疫情影響而出現的供應鏈延誤，是導致全美各地嬰兒配方奶都缺貨的背後原因。配方奶製造商購買配方奶主要原料時，現在面臨較多問題，另外還有產品包裝作業受阻、勞工短缺等狀況，種種因素累積之下，嬰兒配方奶從製造到出貨配送都受到衝擊。

另外，今年1月間曾有知名品牌亞培藥廠(Abbott)宣布嬰兒配方奶下架回收，讓缺貨問題變得雪上加霜。

零售銷售數據追蹤機構Datasembly分析顯示，全美各地1萬1000多家零售商店當中，在3月13日開始的當周，銷路最佳的配方奶品牌裡，高達29%發生缺貨。相較之下，2021年11月間的統計則為，銷路最佳的配方奶品牌有11%缺貨。

Datasembly執行長瑞奇(Ben Reich)受訪時說：「這個數字很嚇人，在其他項目的商品，是看不到如此狀況的。」

瑞奇表示，從長期以來的數據追蹤可以看出，嬰兒配方奶缺貨問題愈來愈明顯，「我們看到這個項目受到經濟條件影響的程度，也比其他項目的商品來得嚴重。」

根據Datasembly統計，全美24個州裡，今年3月中旬零售商店的嬰兒配方奶大約缺貨30%，其他州的缺貨問題則更嚴重。以明尼蘇達州為例，今年3月中旬嬰兒配方奶缺貨高達54%。

康乃狄克州、夏威夷州、愛阿華州、路易斯安納州、馬里蘭州、北達科他州、南達科他州、羅德島州與德州，當地零售市場嬰兒配方奶缺貨至少40%。

零售商 藥局 夏威夷州

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